Μαριγκόνα: «Παναθηναϊκοί μου λένε ότι έγιναν Ολυμπιακοί για εμένα» - Η εξομολόγηση της καλλονής

Η παρουσία της στις εξέδρες του ΣΕΦ τον Νοέμβριο του 2024 ήταν αρκετή για να την μετατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά σε πανελλήνιο viral φαινόμενο. Η Μαριγκόνα, η καλλονή από το Κόσοβο που ζει πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του Ολυμπιακού στην Euroleague, και από τότε η ζωή της δεν είναι ποτέ η ίδια.

Σε πρόσφατη εξομολόγησή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», που πραγματοποίησε την Τρίτη 24 Μαρτίου, η ίδια περιέγραψε με έκπληξη την τεράστια αποδοχή που λαμβάνει από τον κόσμο, ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της νέας της καθημερινότητας είναι τα μηνύματα που δέχεται από φίλους του «αιωνίου» αντιπάλου, οι οποίοι φαίνεται πως βρήκαν στο πρόσωπό της έναν... πολύ όμορφο λόγο για να δουν τα πράγματα διαφορετικά.

«Με σταματούν στο δρόμο και μου λένε τα καλύτερα», αναφέρει η ίδια χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας με χιούμορ: «Το πιο απίστευτο είναι που μου γράφουν Παναθηναϊκοί στα social media ότι έγιναν Ολυμπιακοί για μένα».

Επιπλέον αναφέρθηκε ξανά στις φήμες που την ήθελαν να είχε χωρίσει με τον σύντροφο της πριν λίγο καιρό. Αναλυτικά τα όσα ανέφερε: «Δεν ισχύει ότι είχαμε χωρίσει. Κάθε ζευγάρι έχει τα πάνω και τα κάτω του. Τώρα που είμαστε λίγο πιο γνωστοί πρέπει να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω αυτά, αλλά όλα καλά», εξήγησε. «Δεν με ζηλεύει καθόλου. Όταν έγινε όλο αυτό μου είπε να ανοίξω τον λογαριασμό μου στο Instagram. Μου είπε ότι ήταν τρομερή ευκαιρία και είπα ας το δοκιμάσω. Μετά από εννιά χρόνια σχέσης δεν νομίζω να φοβάται μη με κλέψουν. Έχουμε ζήσει τα πάντα μαζί»