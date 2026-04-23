Μαρίλια Μητρούση για social: «Ο κόσμος έχει πάρα πολύ κακία, η οποία δεν περνούσε από το μυαλό μου»

Η Μαρίλια Μητρούση ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή του Action 24, «Καλύτερα Αργά», και μίλησε για τη διάχυτη κακία του κόσμου στο διαδίκτυο που με το καλημέρα σας σε λέει ατάλαντο και μετά βρίζει την οικογένειά σου!

«Δεν μου περνάνε καθόλου τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνω στο Instagram και στο TikTok. Το TikTok είναι μία τρύπα μαύρη, θα έλεγα κυριολεκτικά, όπως είναι το χρώμα του. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη κακία, η οποία δεν περνούσε από το μυαλό μου! Γιατί τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και ενεργά με τα social γιατί πληρώνομαι από αυτά πάντα με γνώμονα τη δουλειά μου. Το TikTok είναι πολύ σκληρή πίστα. Οι κακίες είναι αδιανόητες. Βρισιές για την οικογένεια, καλά δε, το να σε πουν ατάλαντο είναι με το καλημέρα σας!»

«Τα social τα ελέγχω και δεν με ελέγχουν»

«Και τα σπυράκια μου θα δείξω στην τηλεόραση κι αν έχω κυτταρίτιδα θα το δείξω στο TikTok και τις μέρες που είμαι πιο πρησμένη θα το κάνω για να δώσω και στα νέα κορίτσια το βήμα ή τις ανασφάλειές μου θα μοιραστώ ότι κάποια μέρα ξύπνησα αγχωμένη για το πώς είμαι, για το πώς νιώθω. Τους δείχνω ένα μεγάλο κομμάτι της Μαρίλιας, της αληθινής, κι αυτός είναι και ο λόγος που με ακολουθούν τα παιδιά και έχω ένα κοινό.

Αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι το κομμάτι του content. Ας πούμε, θέλοντας και μη, έχω δημιουργήσει μία σχέση με το κοινό του TikTok, που ζητάνε συνέχεια από τη σειρά backstage. Οπότε όταν είσαι στη σειρά και πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, να κάνεις πράγματα, έχεις και λίγο στο μυαλό σου α, πρέπει να βγάλω το backstage ή πρέπει να πάω ένα ταξίδι, α, πρέπει να έχω περιεχόμενο, γιατί είναι και η Χ εταιρεία από πίσω. Δεν με αγχώνει επειδή το κάνω σε βαθμό που και το ελέγχω και δεν με ελέγχει, γιατί η βασική μου δουλειά είναι να είμαι ηθοποιός.

Έχω βρει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχω βρει το τόσο όσο και έχω βρει και το κομμάτι που τα social με ηρεμούν και το κομμάτι που τα social εκεί που νιώθω ότι χάνω τον έλεγχο ή κάτι με πιέζει, έχω κοντρόλ στον εαυτό μου για να φύγω. Υπάρχουν στιγμές που άμα δουλεύω πάρα πολύ όλη τη μέρα, ή τώρα ας πούμε πήγα ένα ταξίδι, μπορεί το κινητό μου να το δω μόνο αργά το βράδυ πριν κοιμηθώ».

«Είχα αποκλείσει το να ασχοληθώ με την υποκριτική»

«Το ότι ο πατέρας μου είναι ο Μιχάλης Μητρούσης ήταν και ο λόγος που με απομάκρυνε για ένα διάστημα από το να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά, το οποίο όμως ήταν και υποσυνείδητο. Είχα αποκλείσει μέσα μου ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική και το είχα αποκλείσει μάλλον χωρίς να το δω καθόλου. Είχα άρνηση. Λέω όχι, δεν θα συγκριθώ, δεν θα πω... Πιο πολύ από όλα ήταν και η ανασφάλεια της δουλειάς που έβλεπα από τους γονείς μου. Και έλεγα τώρα εγώ τι θα πάω να κάνω. Θα πάω να συγκριθώ, θα πάω να έχω ανασφάλειες, θα πάω να ζήσω όλη αυτή τη δυσκολία».