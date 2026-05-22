Μάρκο Ρούμπιο: Οι αποφάσεις για τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη «δεν είναι τιμωρητικές»

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να καθησυχάσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας πως οι αποφάσεις της Ουάσιγκτον σχετικά με την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη «δεν είναι τιμωρητικές».

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, δίπλα στον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, σε μια περίοδο όπου αυξάνονται οι συζητήσεις για πιθανή αναδιάταξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Παρότι ο Ρούμπιο απέφυγε να μιλήσει για συγκεκριμένες μειώσεις ή αποχωρήσεις στρατευμάτων, η παρέμβασή του αποκαλύπτει τη στρατηγική κατεύθυνση που φαίνεται να ακολουθεί η Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν σταδιακά μια Ευρώπη περισσότερο αυτάρκη αμυντικά, με μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών στο κόστος και στις ευθύνες της συλλογικής ασφάλειας.

Το διττό μήνυμα του Ρούμπιο

Το μήνυμα της αμερικανικής πλευράς είναι διπλό. Από τη μία, η Ουάσιγκτον θέλει να αποφύγει την εικόνα εγκατάλειψης των συμμάχων της απέναντι στη ρωσική απειλή. Από την άλλη, επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν ολοένα και περισσότερο την προσοχή τους προς τον Ινδο-Ειρηνικό και την αντιπαράθεση με την Κίνα.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο έρχονται επίσης σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στην Ευρώπη για το μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Για πολλές χώρες, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων θεωρείται βασικός παράγοντας αποτροπής απέναντι στη Ρωσία και εγγύηση της συνοχής του ΝΑΤΟ.

Παρά τις καθησυχαστικές αναφορές περί «μη τιμωρητικών αποφάσεων», αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει σταδιακά μια νέα ισορροπία στις διατλαντικές σχέσεις. Όχι απαραίτητα μέσω αποχώρησης από την Ευρώπη, αλλά μέσω πιο ευέλικτης στρατιωτικής παρουσίας και μεγαλύτερης μεταφοράς ευθυνών στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η ουσία της παρέμβασης Ρούμπιο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ, αλλά επιθυμούν μια Συμμαχία όπου η Ευρώπη θα αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στην ίδια της την άμυνα.