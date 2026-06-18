Με νάρθηκα στην εκπομπή η Μίνα Καραμήτρου μετά το ατύχημα - Στραβελάκης: «Άγιο είχες»

Κανονικά εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (18/6) στην πρωινή εκπομπή «10 παντού» του Open η Μίνα Καραμήτρου, μία ημέρα μετά τον τραυματισμό της από την έκρηξη εξωτερικής μονάδας κλιματισμού στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του σταθμού.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Νίκος Στραβελάκης αναφέρθηκε στο περιστατικό, λέγοντας: «Άγιο είχες, να τα λέμε αυτά. Μίνα, αν ήσουν πιο δίπλα, θα ήταν πολύ σοβαρό. Ήμουν μπροστά το είδα».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επέλεξε να αντιμετωπίσει την περιπέτειά της με διάθεση χιούμορ, σχολιάζοντας την επιλογή της μουσικής εισαγωγής της εκπομπής. Απευθυνόμενη στον συμπαρουσιαστή της, είπε: «ήθελες να μην έρθω να βάλεις Μέγαρο Μουσικής».

Αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας της, η Μίνα Καραμήτρου καθησύχασε τους τηλεθεατές, τονίζοντας: «Όλα καλά, όλα καλά, είμαστε μια χαρά, ατυχήματα συμβαίνουν».

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στον αέρα φορώντας νάρθηκα στο αριστερό χέρι, καθώς υπέστη κάταγμα από το ατύχημα της προηγούμενης ημέρας.

Να σημειωθεί ότι σε επικοινωνία που είχε νωρίτερα ο FLASH με την παρουσιάστρια, η ίδια είχε αναφέρει ότι είναι καλά και ευτυχώς δεν χτύπησε στο κεφάλι.