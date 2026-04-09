Μεγάλη διάκριση για την ελληνική γαστρονομία - Πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική γαστρονομία καταγράφεται, καθώς η Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής RAK Porcelain. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2026 στο Λουξεμβούργο, στο εκθεσιακό κέντρο Luxexpo The Box, στο πλαίσιο της έκθεσης EXPOGAST.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και συγκεντρώνει κορυφαίες εθνικές ομάδες σεφ από περίπου 50 χώρες. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της διεθνούς γαστρονομίας, που προσελκύει χιλιάδες επαγγελματίες και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Η διοργάνωση εκτείνεται σε χώρο 24.700 τετραγωνικών μέτρων, φιλοξενεί πάνω από 8.000 επαγγελματίες του κλάδου και περίπου 150 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, το κοινό έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει έως και 20.000 πιάτα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 900 θέσεων.

Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας

Ελληνική συμμετοχή με διεθνείς αξιώσεις

Η παρουσία της Culinary Team Greece αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η ομάδα θα κληθεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ελληνικό μενού για 120 άτομα, συνδυάζοντας παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργικές ιδέες.

Στόχος της ελληνικής αποστολής είναι να προβάλει τον πλούτο των τοπικών προϊόντων και τη μοναδικότητα της ελληνικής κουζίνας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον σύγχρονο χαρακτήρα της.

Με στόχο τη νέα διάκριση

Η επιλογή της ελληνικής ομάδας επιβεβαιώνει τη δυναμική της πορεία τα τελευταία χρόνια, αλλά και το υψηλό επίπεδο που έχει κατακτήσει διεθνώς.

Υπενθυμίζεται ότι η Culinary Team Greece έχει ήδη διακριθεί σημαντικά, κατακτώντας χάλκινο μετάλλιο τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μαγειρικής όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής του 2022 στο Λουξεμβούργο.

Με βασικά «όπλα» την εμπειρία και το πάθος, η ελληνική ομάδα ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση, επιδιώκοντας όχι μόνο μια ακόμη διάκριση, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της ελληνικής κουζίνας στη διεθνή σκηνή.