Μελίνα Ασλανίδου: Ούρλιαζα και φώναζα «παιδιά δεν γίνεται, βγάλτε μας... βγάλτε μας»

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» με αφορμή τη διασκευή του τραγουδιού του Γιάννη Πάριου «Άσ’ το να πάει» που έκανε. «Πόσο επίκαιρο κομμάτι. Πιστεύω ότι κάθε διασκευή που έρχεται στο σήμερα είναι μία καινούρια πρόταση. Το σημαντικό στη διασκευή είναι να υπάρχει μία πρόταση και απόλυτος σεβασμός».

«Φώναζα: παιδιά δεν γίνεται, βγάλτε μας»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε και τη μεγαλύτερή της φοβία. «Έχω κλειστοφοβία! Μου έχει συμβεί σε γύρισμα να μείνω με όλο το beauty team μέσα στο ασανσέρ στον Διογένη και ούρλιαζα. Φώναζα: παιδιά δεν γίνεται, βγάλτε μας, βγάλτε μας. Μας μάλωσαν λιγάκι που μπήκαμε όλοι εμείς στο ασανσέρ γιατί δεν θέλαμε να περπατήσουμε και μας έβγαλαν».

Ο… γάμος

Η Ασλανίδου ρωτήθηκε και για το εάν την ενοχλούν οι ερωτήσεις που της κάνουν σχετικά με το πότε αν και πότε θα παντρευτεί ή γιατί δεν παντρεύεται και απάντησε… διπλωματικά. «Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι, εγώ δεν σοβαρεύομαι».