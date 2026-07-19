Μελόνι: Ζητάει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

Την είδηση πως η ιταλική κυβέρνηση προτίθεται να πιέσει να δοθεί χάρη στον 72χρονο κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο άτομα που τον είχαν ληστέψει, έκανε γνωστή η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι με δηλώσεις της στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Πίεση για απονομή χάρης

Η ίδια είπε πως στηρίζει την κίνηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, για ενεργοποίηση της διαδικασίας που αφορά το αίτημα απονομής χάριτος στον Μάριο Ροτζέρο, λέγοντας συγκεκριμένα πως: «Ζήτησα από τον υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει τη διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο. Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του προέδρου της δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν απαγορεύει στον υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει την όλη διαδικασία».

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας υποστήριξε πως «όταν δεχόμαστε επίθεση, το σώμα μας και το μυαλό μας τίθενται σε κατάσταση μάχης (...) υπάρχουν πολλές επιστημονικές εκδόσεις οι οποίες εξηγούν ότι η αδρεναλίνη αλλάζει όλες τις αισθήσεις, το σώμα, την συνολική μας αντίληψη». Ενώ διερωτήθηκε «ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και τον φόβο του ανθρώπου αυτού;», παρουσιάζοντας μια «ευαισθησία» που δεν την χαρακτηρίζει συνήθως σε ό,τι αφορά την ποινική πολιτική και τον σωφρονισμό.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο που έκρινε την υπόθεση του κοσμηματοπώλη αποφάσισε την τελεσίδικη καταδίκη του σε δεκατέσσερα χρόνια και εννέα μήνες κάθειρξης, καθώς ο 72χρονος είχε καταδιώξει και πυροβολήσει τους δράστες αφότου είχαν φύγει από το κατάστημα και άρα το δικαστήριο έκρινε ότι ο άνδρας δεν ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, καθώς η ζωή του δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, και άρα επρόκειτο για δολοφονία και πράξη αυτοδικίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ