Σάλος στην Ιταλία: Καταδικάστηκε ο κοσμηματοπώλης που πυροβόλησε και σκότωσε δύο ληστές

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η οριστική καταδίκη του 72χρονου κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δύο ληστών που είχαν εισβάλει στο κατάστημά του το 2021. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή των 14 ετών και 9 μηνών κάθειρξης, με τον ίδιο να δηλώνει πως θα παραδοθεί στις αρχές.

Η ληστεία που κατέληξε σε διπλή ανθρωποκτονία

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις 28 Απριλίου 2021 στο Γκριντζάν Καβούρ, όταν τρεις ένοπλοι λήστεψαν το κοσμηματοπωλείο του. Αφού οι δράστες βγήκαν από το κατάστημα και επιχείρησαν να διαφύγουν, ο Ροτζιέρο τους καταδίωξε και άνοιξε πυρ με νόμιμα κατεχόμενο περίστροφο. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν δύο ληστές, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τόσο τη ληστεία όσο και τη στιγμή που ο κοσμηματοπώλης καταδιώκει τους δράστες έξω από το κατάστημά του.

Γιατί κρίθηκε ένοχος

Η Δικαιοσύνη έκρινε ότι οι πυροβολισμοί δεν συνιστούσαν νόμιμη άμυνα, καθώς οι ληστές είχαν ήδη αποχωρήσει και δεν αποτελούσαν πλέον άμεση απειλή για τη ζωή του. Ως εκ τούτου, απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής σύγχυσης.

Πολιτικές αντιδράσεις και αίτημα για χάρη

Η απόφαση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι θα στηρίξει την προσπάθεια για απονομή χάριτος, ενώ βουλευτές και γερουσιαστές των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Μελόνι ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών υπέρ του 72χρονου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο φέρεται να εξετάζει τις διαθέσιμες νομικές δυνατότητες, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, υπενθύμισε ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα.

Μια υπόθεση που συνεχίζει να διχάζει

Η υπόθεση εξακολουθεί να διχάζει την ιταλική κοινωνία, με αρκετούς να υπερασπίζονται τον κοσμηματοπώλη, ενώ νομικοί επισημαίνουν ότι η αυτοδικία δεν αναγνωρίζεται από το ιταλικό δίκαιο και ότι η απόφαση των δικαστηρίων στηρίχθηκε στο γεγονός πως οι δράστες είχαν ήδη τραπεί σε φυγή όταν δέχθηκαν τα πυρά.