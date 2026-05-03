Μεσολόγγι: Ο Παύλος Ντε Γκρες με σεβασμό μπροστά στην εικόνα «Άξιον Εστί»

Tο Μεσολόγγι επισκέφθηκε ο Παύλος Ντε Γκρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, όπου προσκύνησε την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί», η οποία φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στην πόλη, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών από όλη τη χώρα.



Τον Παύλο Ντε Γκρες υποδέχθηκαν στο Μεσολόγγι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, καθώς και ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, Γέροντας Αβραάμ Λαυριώτης, παρουσία κληρικών, τοπικών αρχών και πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στον ιερό χώρο.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα messolonghinews.gr, η παρουσία του στην «ιερά πόλη» εντάσσεται στο πλαίσιο της ιδιαίτερης πνευματικής βαρύτητας που έχει λάβει η έλευση της ιστορικής εικόνας «Άξιον Εστί», ενός από τα σημαντικότερα κειμήλια της Ορθοδοξίας, η οποία μεταφέρθηκε από το Άγιο Όρος με τη συνοδεία της Ιεράς Κοινότητας.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Παύλος Ντε Γκρες προσκύνησε με σεβασμό την εικόνα, ενώ είχε σύντομη συνομιλία με τον Μητροπολίτη και τον Πρωτεπιστάτη, σε μία στιγμή που χαρακτηρίστηκε από έντονη πνευματικότητα και συμβολισμό.



Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία και την ιστορική μνήμη, με την παρουσία της εικόνας «Άξιον Εστί» να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ημερών.