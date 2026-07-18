Μεθυσμένος 59χρονος μαχαίρωσε άνδρα στα Σεπόλια και προκάλεσε τροχαίο στον Κολωνό

Δύο άτομα τραυματίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κολωνό, έπειτα από δύο διαδοχικά περιστατικά στα οποία εμπλέκεται ένας 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.



Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 13:45, σε φούρνο στα Σεπόλια. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 59χρονος λογομάχησε με έναν άνδρα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.



Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, φέρεται να τον τραυμάτισε με φαλτσέτα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και απομακρύνθηκε από το σημείο.



Λίγη ώρα μετά την επίθεση, στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.



Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο 26χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.



Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.