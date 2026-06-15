Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Στη Βουλγαρία ζήσαμε την παρέλαση του αντί-Pride, με εικόνες και σημαίες»

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης βρισκόταν στη Σόφια της Βουλγαρίας όταν ξαφνικά μπροστά του εμφανίστηκε μια παρέλαση που στόχο της είχε να «χτυπήσει» το Gay Pride που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη σε άλλο σημείο της πόλης.

«Με τη Λουκία Μιχαλοπούλου που παίζουμε μαζί στην παράσταση, κάποια στιγμή περπατούσαμε έναν δρόμο στη Σόφια με έναν καφέ στο χέρι. Ξαφνικά βλέπουμε αστυνομία και λέμε τι γίνεται και έρχεται κάτι σαν παρέλαση, που είχε εικόνες, είχε περίεργα πράγματα, σημαίες, αλλά δεν καταλαβαίναμε κιόλας.

Επειδή είχαμε και άγνοια, μου λέει κάτσε να βγάλω ένα βίντεο και το βγάλαμε το οποίο είναι παναστείο. Παρόλα αυτά δεν ήταν τελικά τόσο αστείο γιατί μετά ψάξαμε και μάθαμε πως αυτή η παρέλαση είναι ενάντια του Pride, η αντί-Pride! Και λέω δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, αυτή τη στιγμή. Κάπου αλλού στη Σόφια εκείνη την ημέρα γινόταν και το κανονικό Pride.

Φυσικά λοιπόν χρειάζεται το Pride γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα, δεν έχει λυθεί κάτι», είπε στην εκπομπή «Buongiorno».