Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο: «Υπάρχει μια βελτίωση - Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία»

Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε συγκινημένος στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου που από τον Ιούνιο του 2025 νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από βαρύ εγκεφαλικό. «Ο Στάθης είναι ένας ακριβός μου φίλος! Γνωριστήκαμε στον Σασμό, ο Παντελής του Σασμού, τον αγαπήσαμε όλοι γιατί άξιζε αυτής της αγάπης. Ένα υπέροχο πλάσμα, δοτικός, πολύ αγχώδης όμως. Κι έτσι ο Στάθης, τώρα και δέκα μήνες περίπου, τραβάει τον δικό του σταυρό, τον δικό του Γολγοθά που πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έρθει η Ανάσταση και σ’ αυτόν προσωπικά και στην οικογένειά του, η οποία είναι δίπλα του, όπως και αρκετοί συνάδελφοι που έχουμε βοηθήσει».

«Η γυναίκα του είναι ένας βράχος»

«Τα έξοδα, ας πούμε, είναι τεράστια, οπότε ο καθένας ό,τι μπορεί να προσφέρει, ας το προσφέρει. Η γυναίκα του είναι ένας βράχος. Σε καθημερινή βάση, τώρα και δέκα μήνες, δίπλα του στο προσκεφάλι του, στο νοσοκομείο που είναι, τα παιδιά του, τα οποία έχουν πλήρη συνείδηση το τι συμβαίνει στον πατέρα τους, το μάθανε σιγά - σιγά. Δεν θα μπορούσα να πω ότι η κατάστασή του είναι σταθερή αυτούς τους δέκα μήνες, υπάρχει μία βελτίωση, σίγουρα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δύναμη στη γυναίκα του, στον φίλο μου τον Στάθη, στα παιδιά του, στους γονείς, να ξεπεράσει γρήγορα αυτό το Γολγοθά και να έρθει η πολυπόθητη Ανάσταση, αυτό εύχομαι».

«Φοβόμουν, την τελευταία στιγμή έκανα πίσω»

«Έχω πάει μέχρι τον προθάλαμο. Μπορούσα να τον δω, την τελευταία στιγμή έκανα πίσω. Φοβόμουν τη συγκινησιακή φόρτιση και στον Στάθη και σε μένα, όμως το ’χω πάρει απόφαση, θα τον δω. Θα του πω ότι τον αγαπώ πολύ, ότι δεν έχει φύγει από τη σκέψη μου και θα του πω -με τα μάτια θα μιλήσουμε- άντε, ήρθε η ώρα να σηκωθείς, να ξαναβρεθούμε κάπου».