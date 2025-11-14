Μιχάλης Ρέππας: «Δεν γίνεσαι Τζούλια Ρόμπερτς με κρεβάτια»

Ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” για τις κλίκες που υπάρχουν στο θέατρο και αν αυτές προωθούν συγκεκριμένα άτομα και βάζουν εμπόδια στις καριέρας άλλων ανθρώπων. «Εγώ σαν άνθρωπος θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Κάθε φορά που είναι να στελεχωθεί ένα σίριαλ, μια ταινία, μια θεατρική παράσταση σπάμε το κεφάλι μας με τον Θανάση (Παπαθανασίου) για το καλύτερο δυνατό.

Κλίκες για μένα είναι μια απλή πρόφαση, μια απλή δικαιολογία. Μια φαντασία είναι οι κλίκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να γεννήθηκες Νίκος Κούρκουλος, ο Κώστας Βουτσάς, η Ρένα Βλαχοπούλου και να σε σταμάτησαν οι κλίκες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα».

«Κανείς δεν είναι βλάκας για ένα κρεβάτι»

Ο Ρέππας κλήθηκε να σχολιάσει την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου πως “όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι” και ξέσπασε: «Εμένα με προσβάλλει αυτό και δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θεωρώ ότι συμμετέχω σε τέτοιου είδους πράγματα, ούτε κέρδισα, ούτε παρείχα κάτι μέσω αυτής της μεθόδου. Δεν το έχω δει να συμβαίνει πουθενά.

Μπορεί κάποιος αν είναι όμορφος ή καλλονή να προτιμάται, αλλά συμβαίνει μόνο λόγω της ομορφιάς. Κανείς δεν είναι βλάκας για ένα κρεβάτι! Ένας παραγωγός, ένας σκηνοθέτης θα πληρώσει το κρεβάτι όσο κοστίζει ένα κρεβάτι. Δεν γίνεσαι Τζούλια Ρόμπερτς με κρεβάτια».