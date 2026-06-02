Ρέππας - Παπαθανασίου: «Η τηλεόραση έχει πεθάνει, οι πλατφόρμες είναι αυτό που θα ακολουθήσει»

Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου ήταν καλεσμένοι στο «EQ» του Action 24 και μίλησαν στην Έλενα Παπαβασιλείου για τη συνεργασία και τη φιλική τους σχέση που μετρά ήδη 40 χρόνια! «Η σχέση μας χτίστηκε. Σιγά σιγά χτίζονται οι σχέσεις. Και βέβαια την ώρα που ζεις κάτι, ακόμα και στις ερωτικές σχέσεις συμβαίνει αυτό, δεν ξέρεις πόσο θα πάει. Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μας είπε ότι είστε το μακροβιότερο ντουέτο που υπάρχει στη χώρα! Έχουμε μπει πλέον στα 40 χρόνια συνεργασίας πια.

Τη μια φορά χαίρεσαι που συνεργάζεσαι, την άλλη φορά στεναχωριέσαι. Είμαστε πολύ ειλικρινείς μεταξύ σας. Αν δεν είσαι ειλικρινής με τον άλλον δεν μπορείς να συνεργάζεσαι 40 χρόνια. Είμαστε ωμοί, σχεδόν σκληροί ο ένας με τον άλλον! Έχουμε κάνει συζητήσεις πάρα πολύ αδιάκριτες και δύσκολες, με πολύ ωμό τρόπο. Προσπαθείς να μην πληγώσεις όμως τον άλλον».

«Ο κόσμος κάνει την επιτυχία»

«Αναδρομικά έχουμε δει έργα μας που δεν ήταν καλά. Άμα ξέραμε τι είναι καλό, δεν θα γράφαμε και αποτυχίες γενικά. Ο καθένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, θα γράφαμε όλοι επιτυχίες. Η επιτυχία είναι συγκυρία. Δηλαδή εσύ κάνεις τη δουλειά σου και ο κόσμος κάνει την επιτυχία. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου όσο μπορείς καλύτερα. Από εκεί και πέρα η επιτυχία είναι ένα πολυπαραγοντικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις και καλύτερα να μην σκας. Δεν είναι ποτέ ευχάριστο. Το οποιοδήποτε πένθος όμως περνάει».

«Οι στεναχώριες είναι η περιουσία μας»

«Μετά τις Τρεις Χάριτες, δημιουργήθηκε άγχος του τώρα τι κάνουμε; Σε πιάνει και λίγο ο πανικός του τι θα γίνει τώρα; Όπως και με τους Μπαμπάδες που κάναμε επιτυχία τότε την πρώτη φορά από το σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής, είχαμε πανικοβληθεί, γιατί λες ωραία αυτό είναι επιτυχία και μετά; Δεν μπορεί να κάνεις κάθε φορά επιτυχία, άρα λογικά το επόμενο θα είναι αποτυχία. Δυστυχώς ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος δεν μπορεί να προφυλάξει τον νεότερο. Τις στεναχώριες που επιφυλάσσονται για εσάς δυστυχώς θα τις γευτείτε! Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις γευτείς. Και πιθανώς, αν το δούμε από μια άλλη άποψη, να είναι και η περιουσία σου πλέον».

«Αυτό που πιστεύεις περνά σε αυτό που γράφεις»

«Ποτέ δεν προσπαθήσαμε να περάσουμε κανένα μήνυμα. Νομίζω όμως ότι αυτό που κουβαλάς, αυτό που στα αλήθεια πιστεύεις, θέλοντας και μη, θα περάσει σε αυτό που γράφεις. Οι Συμπέθεροι από τα Τίρανα είχαν ένα πολύ σαφές αντιρατσιστικό περιβάλλον. Δεν μπορείς να γράψεις μια τέτοια κωμωδία και να είσαι ρατσιστής. Και η κωμωδία μας Φούστα - Μπλούζα είχε να κάνει με τη διαφορετικότητα στη σεξουαλικότητα, και που, εντάξει, δεν μπορείς να γράψεις πάνω σε αυτό και να είσαι ρατσιστής».

«Η τηλεόραση δεν είναι στην ακμή της»

«Έχει αλλάξει τη τηλεόραση, δεν είναι τηλεόραση που ήταν πριν από 25-30 χρόνια. Θέλουν να κάνουν πέντε επεισόδια και όλα να είναι σαπουνόπερες, απογευματινή, βραδινή… Παλαιότερα όταν κάναμε τηλεόραση, στα νιάτα μας, μετά τις ειδήσεις ήταν - μια δυο κωμωδίες, μετά είχε ένα σοβαρό κοινωνικό σίριαλ -ένα επεισόδιο την εβδομάδα- και μετά ίσως ένα πιο τολμηρό κοινωνικό σίριαλ. Τότε τα καθημερινά ήταν μόνο στην απογευματινή ζώνη. Η τηλεόραση έχει πεθάνει στην ουσία, εκτός από την ενημέρωση. Πλέον οι πλατφόρμες είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Η τηλεόραση δεν είναι στην ακμή της. Υπάρχει νεολαία που δεν βλέπει τηλεόραση. Η οθόνη όμως λειτουργεί».