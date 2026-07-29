Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε η παρουσία του στην Αρχαία Αγορά μετά την τραγωδία στην Κρήτη
Ο πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών στη μεγάλη φωτιά.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε την απογευματινή του παρουσία στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.
Η απόφαση ελήφθη μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Κρήτη, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Νέα Κρύα Βρύση.