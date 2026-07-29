Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Κρήτη

Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε η παρουσία του στην Αρχαία Αγορά μετά την τραγωδία στην Κρήτη

Ο πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών στη μεγάλη φωτιά.

Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο OPEN / Φωτ.: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο OPEN / Φωτ.: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε την απογευματινή του παρουσία στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.

Η απόφαση ελήφθη μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Κρήτη, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Νέα Κρύα Βρύση.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Κρήτη

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