Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε η παρουσία του στην Αρχαία Αγορά μετά την τραγωδία στην Κρήτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε την απογευματινή του παρουσία στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.

Η απόφαση ελήφθη μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Κρήτη, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Νέα Κρύα Βρύση.