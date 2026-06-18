Μουντιάλ: Τρίποντο με buzzer beater η Γκάνα - «Λύγισε» το Ουζμπεκιστάν η Κολομβία

Η Κολομβία κατάφερε να ξεκινήσει θετικά το Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς επικράτησε με 3-1 του Ουζμπεκιστάν και πάτησε στην κορυφή του 11ου ομίλου μετά την ισοπαλία Πορτογαλίας και Κονγκό.

Η ομάδα του Χάμες Ροντρίγκεζ ξεκίνησε δυναμικά, κυριάρχησε και υπέβαλλε τον ρυθμό της απέναντι στους Ουζμπέκους οι οποίοι αμυνόταν μαζικά. Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήρθε στο 17΄ με ένα δυνατό σουτ του Αρίας, ενώ στο 32ο λεπτό ο ίδιος πάικτης έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα για τον Λουίς Ντίαζ, όμως το πλασέ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.

Ντίαζ και Αρίας έβγαζαν καλές συνεργασίες, όπως έγινε και στο 40' με τον πρώτο να σεντράρει στον Μουνιόζ που με προβολή άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του Ουζμπεκιστάν φρέσκαρε την ομάδα του, ενώ η κόπωση άρχισε να φαίνεται στους Κολομβιανούς με αποτέλεσμα στο 60' μετά από σέντρα του Καμντάνοφ και ασταθή απόκρουση του Βάργκας στο σουτ του Σομουρόντοφ, ο Φαϊζουλάεφ πήρε το ριμπάουντ και με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο ιστορικό γκολ για τους Ουζμπέκους.

Η αντίδραση των Νοτιοαμερικάνων ήταν άμεση καθώς πέντε λεπτά μετά (65') ο Πουέρτα έκλεψε την μπάλα, τροφοδότησε τον Λουίς Ντίαζ ο οποίος με υποδειγματικό πλασέ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Κολομβία.

Στην συνέχεια και οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες να σκοράρουν, όμως αυτό έγινε εν τέλει από τον Καμπάς στις καθυστερήσεις με όμορφη κεφαλιά.

Τρίποντο για την Γκάνα με ήρωα Γιρένκι στο 95'

Η Γκάνα κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του Παναμά στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα κλειστό με τις δυο ομάδες να κάνουν ένα αναγνωριστικό παιχνίδι στα πρώτα λεπτά. Στην επανάληψη όμως και οι δυο ομάδες πήραν περισσότερα ρίσκα και έπαιξαν πιο ανοιχτά.

Παρά τις προσπάθειες των παικτών και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, φαινόταν πως οι δυο ομάδες θα μοιραζόταν από ένα βαθμό, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν από τον Σεμένιο, ο οποίος τροφοδότησε εξαιρετικά με κάθετη πάσα τον Ασάντε, αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά και ο επερχόμενος Γιρένκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση και προκάλεσε ντελίριο στις τάξεις των ανθρώπων της Γκάνας.