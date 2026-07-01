«Μπλακ άουτ» στην Ερμού: Στο σκοτάδι καταστήματα ρούχων, εστίασης και σούπερ μάρκετ

«Μπλακ άουτ» που είχε ως συνέπεια να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση αρκετά καταστήματα της Ερμού, και των πέριξ δρόμων, και να προκληθεί αναστάτωση σε προσωπικό και καταναλωτές, σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 1 Ιουλίου.

Η βλάβη βύθισε στο σκοτάδι καταστήματα ρούχων, οπτικών, εστίασης και σούπερ μάρκετ -σε κάποια λειτούργησαν οι γεννήτριες για τα ψυγεία, ενώ άρχισαν να ηχούν και συστήματα συναγερμών.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε τη βλάβη, ενώ ξεκίνησε της εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μετά τις 13:20 το ρεύμα άρχισε σταδιακά να επανέρχεται.