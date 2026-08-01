Μυτιλήνη: Χειροπέδες σε Τούρκο πλοιοκτήτη για διακίνηση δύο τόνων κοκαΐνης

Στη σύλληψη Τούρκου πλοιοκτήτη που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή γραμμή Μυτιλήνη - Αϊβαλί προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.



Συγκεκριμένα, οι λιμενικοί προχώρησαν σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης από το 2022, που αφορά αδικήματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης άνω των δύο τόνων, μέσω εγκληματικής οργάνωσης με μέλη Έλληνες, Αλβανούς και Τούρκους.



Σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου, σε έλεγχο που έγινε στο πλοίο που δραστηριοποιήθηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στη γραμμή Μυτιλήνη - Αϊβαλί, διαπιστώθηκε ότι στο ναυτολογημένο προσωπικό περιλαμβάνονταν ο Τούρκος ο οποίος δεν είχε βγει στο λιμάνι αλλά παρέμενε μέσα στο πλοίο.



Ακολούθησε η σύλληψή του, ενώ ο ίδιος παραμένει κρατούμενος στο Λιμεναρχείο.



Τη Δευτέρα θα προσαχθεί στις δικαστικές αρχές που θα αποφασίσουν σχετικά με την κράτησή του.