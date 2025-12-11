Ναταλία Λιονάκη: Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στο ορφανοτροφείο της Κένυας

Νέες φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη, που πριν από αρκετά χρόνια αποφάσισε να αφήσει την ζωή και το επάγγελμά της και να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού, είδαν το φως της δημοσιότητας. Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» - που παρουσιάστηκαν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες- βλέπουμε την μοναχή Φεβρωνία να υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας Μακάριο, στο ορφανοτροφείο, το οποίο φτιάχνει η ίδια μαζί με δύο μοναχές.

Απελπισμένη η μητέρα της - που δεν έχει πλέον καμία επαφή μαζί της - είχε πει σε πρόσφατες δηλώσεις της: «Ήμουν δίπλα της μια ζωή και δεν έχω να κατηγορήσω τον εαυτό μου για κάτι. Της είπα σε παρακαλώ φρόντιζε τον εαυτό σου. Πρόσεχε τις επιλογές που κάνεις στη ζωή σου. Μα κάθε μάνα, αυτά δεν πρέπει να κάνει και να λέει; Αν, όμως, το παιδί κάνει κακές επιλογές στη ζωή του, δεν ευθύνεται ο γονέας.

Δεν της έλειψε κάτι στη ζωή της. Ούτε η αγάπη, ούτε η φροντίδα, ούτε το ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι πριγκίπισσες δεν έχουν μεγαλώσει έτσι! Άθελά μου θα τη στεναχωρούσα εάν είχα εξωσυζυγικές σχέσεις, που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Εάν χτυπούσα το παιδί μου, που δεν το έχω χτυπήσει ποτέ στη ζωή μου. Εάν στερήθηκε… Εμένα πάντα το ενδιαφέρον ήταν, τι θα φάει το παιδί μου, να είναι υγιέστατο, να είναι στα καλύτερα σχολεία. Αφού είναι επιλογή της, τελείωσε. Τι να κάνω;».