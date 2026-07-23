Νέα απειλή Τραμπ μετά τις επιθέσεις των Χούθι: «Εάν ξεκινήσουν πάλι, θα θεωρήσουμε υπεύθυνο το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν και τους Χούθι, προειδοποιώντας για «σφοδρή στρατιωτική τιμωρία» σε περίπτωση που επαναληφθούν επιθέσεις εναντίον στόχων στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι θεωρεί την Τεχεράνη υπεύθυνη για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στην Υεμένη εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την Τετάρτη την ευθύνη για τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον των δύο πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα, έχοντας προηγουμένως ανακοινώσει ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στο σαουδαραβικό βασίλειο.

«Εάν ξεκινήσουν πάλι, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν (…) και μια σφοδρή στρατιωτική τιμωρία θα επιβληθεί στο Ιράν και σίγουρα στους Χούθι», διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεγαλύτερες επιθέσεις από αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Επική Οργή», σύμφωνα με τον εν λόγω ιστότοπο.

«Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο», δήλωσε ο Τραμπ σύμφωνα με το το Axios, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση.