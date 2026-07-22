Τραμπ σε Ιράν: «Για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρα ή εργοστάσιο»

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή και προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ.

Η απειλή Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, από εδώ και στο εξής, εάν το Ιράν πλήξει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν «μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Όπως σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στους πιθανούς στόχους των αμερικανικών αντιποίνων περιλαμβάνονται ακόμη και εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη.

Αναφορές για αμερικανικό πλήγμα στο νησί Λαράκ

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Λαράκ, στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, καθώς οι δύο πλευρές έχουν επαναφέρει τις αντιπαραθέσεις τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Στις 14:48 (13:48 ώρα Ελλάδας) το νησί Λαράκ (νότια) αποτέλεσε στόχο αμερικανικού πυραύλου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί», ανέφερε το Tasnim.

Το πρακτορείο διευκρίνισε ότι οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης» και «την έκταση πιθανών ζημιών».

Το Ιράν διαψεύδει την ύπαρξη μυστικής πυρηνικής εγκατάστασης

Παράλληλα, το Ιράν διέψευσε εκ νέου σήμερα ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο όρος Κολάνγκ, στην κεντρική περιοχή της χώρας, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να πλήξει.

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον για το Κολάνγκ Κου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε ανάρτησή του στο X.

«Οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν στο ακέραιο δηλωθεί στον ΔΟΑΕ», τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA στα αγγλικά και AIEA στα γαλλικά), πρόσθεσε.

Χθες, Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα «πλήξουν αυτήν τη ζώνη πιθανότατα πολύ σύντομα», αναφερόμενος στο Κολάνγκ.

«Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

The madness has begun: soon we will bomb Mount Kolang



▪️The Trump:



"Usually, I don't say things like this... Very soon, we will subject this area to a massive bombing. They won't be able to do anything about it." pic.twitter.com/xFVFY3STVs — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) July 21, 2026

Τον Νοέμβριο του 2025, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η Washington Post και οι New York Times, είχαν αναφέρει ότι το Ιράν επιτάχυνε την κατασκευή υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης, η οποία αποκαλείται «Βουνό Πίκαξ» στα αγγλικά. Η λέξη «Kolang» σημαίνει «αξίνα» στα φαρσί. Οι σχετικές αναφορές είχαν διαψευστεί από τις ιρανικές αρχές.

Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ, το οποίο βομβαρδίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 2025 και τέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ