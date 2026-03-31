Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα νέα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η βουλευτής Φλωρίνης Πέτη Πέρκα, αναλαμβάνει το τιμόνι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, λίγα 24ωρα μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από το αξίωμα και την προσωρινή αντικατάστασή του από τον γραμματέα της ΚΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Η σχετική απόφαση - η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος - ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής από τον αντιπρόεδρο του Σώματος Γιώργο Λαμπρούλη.

Η κυρία Πέρκα μέχρι και σήμερα ήταν εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, ενώ όπως έχει γράψει ο FLASH, μετά το Πάσχα θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο το οποίο θα αποφασίσει για τον αντικαταστάτη του κ. Χαρίτση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Χαρίτσης είχε προχωρήσει σε ειδική ανάρτηση μετά την παραίτησή του.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση για την παραίτησή του