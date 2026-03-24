Παραιτήθηκε από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης - «Όχι στην ακινησία»

Επισημοποιήθηκε το «αντίο» του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς με την παραίτηση που υπέβαλε, επίσημα, στην Πολιτική Γραμματεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση διήρκησε μια ώρα. Το κλίμα ήταν βαρύ ωστόσο δεν υπήρξαν εντάσεις και αντεγκλήσεις.

Όπως έχει γράψει ο FLASH, μετά το Πάσχα θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο το οποίο θα αποφασίσει για τον αντικαταστάτη του κ. Χαρίτση.

Μέχρι τότε, χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Πολιτική η διαφωνία, όχι στην ακινησία»

Σε ανάρτησή του ο κ. Χαρίτσης, τονίζει πως πρόκειται για μια απόφαση που δεν έλαβε «αβασάνιστα», αναγνωρίζει ωστόσο πως στο χώρο της Αριστεράς υπάρχουν δυο αποκλίνουσες στρατηγικές που αποτελούν ουσιαστική πολιτική διαφωνία.

«Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά.Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία.Κι αυτή η κατεύθυνση πιστεύω ότι είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και τη συμμερίζονται πολλά μέλη και φίλοι της Νέας Αριστεράς. Εκφράζει ένα υπαρκτό και ισχυρό αίτημα: να ανασυγκροτηθεί η αριστερή κυβερνητική προοπτική απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυριαρχία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας.

Ευχαριστούμε θερμά τον σύντροφο Αλέξη Χαρίτση για την συμβολή του στη Νέα Αριστερά, από τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο της ίδρυσής της έως και σήμερα.Το ήθος του και η προσφορά του αποτελούν μία πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα μας.

Πριν δύο μήνες η Νέα Αριστερά πραγματοποίησε ένα συνέδριο, με συμμετοχή χιλιάδων μελών και φίλων, όπου κατέληξε ομόφωνα σε μία ενωτική πολιτική απόφαση.

Κεντρικό μήνυμα της απόφασης αυτής είναι η πολιτική και οργανωτική ενίσχυση του κόμματος, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς, σε μία περίοδο που η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παράγει διαρκώς πολλαπλούς κινδύνους για την ειρήνη, το κόστος ζωής, την κλιματική κρίση, τη δημοκρατία και γενικότερα την ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η απάντηση απέναντι στον γενικευμένο φόβο και παραλογισμό που βιώνουμε, είναι ισχυρή Αριστερά, κοινωνικά γειωμένη, με πρόγραμμα ριζοσπαστικό που να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, με ουσιαστική σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τις δυνάμεις της Οικολογίας.

Καλούμε τα μέλη μας, τους ανένταχτους αριστερούς και αριστερές, τους νέους και τις νέες, τον προοδευτικό κόσμο που κάποτε εμπιστεύτηκε την Αριστερά και σήμερα νιώθει αμήχανος απέναντι στην πολιτική κρίση, σε ενότητα και αγώνα.

Τώρα είναι η στιγμή της συστράτευσης απέναντι στην κανονικότητα του πολέμου, της ακρίβειας και της κλιματικής κρίσης.

Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Το επόμενο διάστημα, με ευθύνη των συλλογικών μας οργάνων, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα, με βάση τις προβλέψεις του Καταστατικού. Μέχρι την διεξαγωγή Εκτάκτου Συνεδρίου, χρέη Προέδρου, αναλαμβάνει ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τον/την νέα πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.