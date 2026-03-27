Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Μείγμα Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου οι ομιλίες του»

Με μια σκληρή παρέμβαση που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στον χώρο της αντιπολίτευσης, ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έθεσε τον Αλέξη Τσίπρα στο κάδρο της απαξίωσης που βιώνει σήμερα η Αριστερά. Μιλώντας στο Action 24, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης προανήγγειλε τη ριζοσπαστική επανεκκίνηση του κόμματός του, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Αριστερά δεν είναι ένα σχήμα με «ημερομηνία λήξης».

Η «σφραγίδα» Τσίπρα στην απαξίωση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν μάσησε τα λόγια του όσον αφορά τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού στις τρέχουσες εξελίξεις. «Κομμάτι του προβλήματος είναι ο Αλέξης Τσίπρας», παραδέχθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, σημειώνοντας ότι η σημερινή εικόνα της Αριστεράς φέρει τη σφραγίδα του. Παρόλο που δήλωσε ότι σέβεται την προσφορά του, υπογράμμισε ότι ο κ. Τσίπρας έχει την «ιδιοκτησία» τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν συμβάλλει πλέον στην επανασύνδεση του χώρου με την κοινωνία, ενώ επέκρινε έντονα την έλλειψη «κέντρου βάρους» στις ομιλίες του. «Μπορεί να ακούσεις τα πιο αριστερά και τα πιο δεξιά πράγματα, ένα μείγμα Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι οι «μεταγραφές αεροδρομίου» που επιλέχθηκαν κατά το παρελθόν δεν είχαν τελικά τίποτα να προσφέρουν.

Το τέλος του «θολού» στίγματος

Αναλύοντας τα αίτια των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων της Νέας Αριστεράς, ο κ. Σακελλαρίδης εντόπισε το πρόβλημα στην προσπάθεια του κόμματος να κινηθεί στον «θολό» χώρο του προοδευτικού κέντρου.

Διάχυση: Η αντίφαση της Νέας Αριστεράς να θέλει να διαχυθεί σε ένα ασαφές προοδευτικό σχήμα επηρέασε τα ποσοστά της.

Ριζοσπαστισμός: Στόχος πλέον είναι η κατάθεση ενός καθαρού αριστερού προγράμματος που θα απευθύνεται στον κόσμο που βρίσκεται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά αναζητά μια αυθεντική εναλλακτική.

Aνοιχτό προσκλητήριο για ανασύνθεση

Στο μέτωπο των εκλογικών συνεργασιών, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έβαλε «κόκκινη γραμμή» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει συζητήσει με τον Γιάνη Βαρουφάκη από το 2015. Ωστόσο, εμφανίστηκε ανοιχτός στην ανασύνθεση του χώρου χωρίς αγκυλώσεις.

«Μας ενδιαφέρει η ενότητα και η ανασύνθεση της Αριστεράς. Χρειάζεται υπέρβαση και συμμετοχή των κινημάτων χωρίς προνομιακούς συνομιλητές», τόνισε.

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι η Νέα Αριστερά πρέπει να παραμείνει ισχυρή και αυτόνομη, καθώς μόνο έτσι υπάρχουν πιθανότητες για μια ουσιαστική ανασύνθεση που θα ξανακάνει τον χώρο υπολογίσιμο παίκτη στο πολιτικό σκηνικό.