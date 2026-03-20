«Θα πάτε με τον Τσίπρα;» - Διάλογοι «κωφών» στη Νέα Αριστερά

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Τις δραματικές εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την παραίτηση Χαρίτση μπορείτε να τι διαβάσετε αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Παπαδημητρίου

Για το κλίμα πάντως που είχε διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος αρκεί να σας μεταφέρω έναν διάλογο που έγινε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος. 

Παρόντες: Αλέξης Χαρίτσης, Πάνος Σκουρλέτης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Πέτη Πέρκα. 

Η συζήτηση έχει φθάσει στο επίδικο: 

«Θα πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα; Ναι ή όχι;» ρωτά την ηγεσία του κόμματος η πλευρά Σακελλαρίδη. 

«Ποιος σας είπε ότι θα πάμε με τον Τσίπρα;» απάντησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. 

Για να μη τα πολυλογώ, άκρη δε βρέθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Θα μου πείτε, εδώ δε βρέθηκε άκρη μετά το Συνέδριο, θα βρεθεί σε μία συνάντηση το αποτέλεσμα της οποίας ήταν λίγο, πολύ προδιαγεγραμμένο;


