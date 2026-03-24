Ο Χαρίτσης παραιτείται σήμερα και δεν θέλει τίποτα από τη Νέα Αριστερά

Σήμερα στις 17.00 το απόγευμα συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς προκειμένου να κάνει αποδεκτή και τυπικά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από τη θέση του πρόεδρου του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδος.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δύο είναι τα πρόσωπα που πρόκειται να τον αντικαταστήσουν στις αντίστοιχες υπεύθυνες θέσεις. Ο Ευκλείδης Τσακαλωτος και η Πέτη Πέρκα για το κοινοβούλιο ενώ μέχρι τη διοργάνωση του συνεδρίου, που θα ψηφίσει τον αντικαταστάτη του για τη θέση του πρόεδρου του κόμματος, αναλαμβάνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που κατέχει τη θέση του γραμματέα.

Όπως μου αποκάλυψε πάντως ο Παπαδημητρίου, η πλευρά Χαρίτση στις εσωτερικές συνεννοήσεις δεν ζήτησε την ανάληψη καμίας θέσης ευθύνης, προκαλώντας όχι μόνο την πολιτική εντύπωση αλλά κυρίως την ερμηνεία αναφορικά με τις μελλοντικές επιλογές της.



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποχωρίσουν και τυπικώς του κόμματος. Αν και θεωρούν πως αυτό δεν θα συμβεί πριν από την ΔΕΘ, δηλαδή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, εκτός αν υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, αμέσως μετά το Πάσχα.