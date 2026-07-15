Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν – Στόχος οι δυνατότητες επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν σήμερα νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), σε μια νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση άρχισε στις 13:00 ώρα Ελλάδας και έχει στόχο να «υποβαθμίσει περαιτέρω» τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι ιρανικές δυνάμεις για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην προστασία μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενέργεια, καθώς από το Στενό του Ορμούζ διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου.

Η νέα στρατιωτική δράση έρχεται ενώ η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να εντείνεται, με τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασης της σύγκρουσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.