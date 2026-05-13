Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο με οπλισμένα F-16

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με οπλισμένα μαχητικά να παραβιάζουν εκ νέου τον ελληνικό εναέριο χώρο, μία ημέρα μετά τα αντίστοιχα περιστατικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, στο FIR Αθηνών εισήλθαν:

1 σχηματισμός αποτελούμενος από 2 οπλισμένα F-16



1 μεμονωμένο αεροσκάφος ATR-72



Σύνολο αεροσκαφών: 3

Καταγράφηκαν:

5 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (2 από τα F-16 και 3 από το ATR-72)



2 παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου από τα F-16



Καμία εμπλοκή

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

Οι σημερινές παραβιάσεις έρχονται να προστεθούν στις χθεσινές, όπου επίσης είχαν εντοπιστεί οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο.