Νέες βολές Γεωργιάδη κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: «Αστεία έως εξωφρενικά αδύναμη η δικογραφία»

Νέες σαφείς αιχμές κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι οι δικογραφίες που εστάλησαν στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά ποινικοποιούν την καθημερινή λειτουργία της Δημοκρατίας.

«Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η λογική. Δεν μου αρέσει η συνωμοσιολογία. Είμαι σφόδρα ευρωπαϊστής. Η πραγματικότητα είναι ότι ήρθε στη Βουλή μία δικογραφία κατά 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι από αστεία έως εξωφρενικά αδύναμη», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι».

«Η δικογραφία δυστυχώς είχε προαναγγελθεί με συνεχόμενες διαρροές από το καλοκαίρι, δεν περιλαμβάνει καμία ανακριτική επιπρόσθετη πράξη πλην της απομαγνητοφώνησης των συνομιλιών και θεωρεί ποινικό αδίκημα την αυτονόητη καθημερινή λειτουργία ενός βουλευτού να εκποσωπεί συμπολίτες του, οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί από τη δημόσια διοίκηση», είπε.

«Υπάρχει μία σειρά δικογραφιών που προκάλεσαν πολιτικά ζητήματα, ήρθαν στη Βουλή ως δήθεν φοβερά δεμένες, αλλά είναι παντελώς αδύναμες νομικά και έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργία της Δημοκρατίας μας», σημείωσε.

«Στα 20 χρόνια που μου είμαι βουλευτής, με έχουν πάρει χιλιάδες πολίτες για χιλιάδες θέματά της. Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θέλετε να ψηφίσουμε ότι οι πολίτες απαγορεύεται να παίρνουν τηλέφωνο τον βουλευτή ή να στέλνουν mail;», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αυτές οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή έχουν ποινικοποιήσει την καθημερινή, φυσιολογική πολιτική λειτουργία», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.