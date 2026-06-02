Νεκρή μετά από 11 μήνες: Σκοτεινό θρίλερ με τις εξαφανίσεις στο πυρηνικό εργαστήριο του Λος Άλαμος

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της, οι αμερικανικές αρχές ταυτοποίησαν τα ανθρώπινα λείψανα της 54χρονης Μελίσα Κάσιας, διοικητικής υπαλλήλου του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό. Η ανακάλυψη έδωσε τέλος σε μια πολύμηνη αναζήτηση, χωρίς όμως να λύσει το αίνιγμα που περιβάλλει την υπόθεσή της.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν στις 28 Μαΐου στην περιοχή McGaffey Ridge του Εθνικού Δάσους Carson, έπειτα από ειδοποίηση πεζοπόρου. Δίπλα στη σορό βρέθηκε ένα πιστόλι, ενώ οι ιατροδικαστικές αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει ούτε την αιτία ούτε τον ακριβή χρόνο θανάτου.

Το σημείο όπου βρέθηκε απέχει λίγα χιλιόμετρα από την τελευταία γνωστή διαδρομή της, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη τους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Η ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της



Η Κάσιας εξαφανίστηκε στις 26 Ιουνίου 2025. Εκείνο το πρωινό είχε ακολουθήσει μια φαινομενικά συνηθισμένη ρουτίνα: μετέφερε τον σύζυγό της στην εργασία του στο Los Alamos National Laboratory και στη συνέχεια επισκέφθηκε τον χώρο εργασίας της κόρης της.

Λίγες ώρες αργότερα, οι κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να περπατά μόνη κατά μήκος της Πολιτειακής Οδού 518, κοντά στην περιοχή Talpa. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη της χάθηκαν.

Όταν οι συγγενείς της επέστρεψαν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι είχε αφήσει πίσω σχεδόν τα πάντα: τα κινητά τηλέφωνά της, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα ταυτοποίησης.

Ακόμη πιο παράξενο ήταν το γεγονός ότι τα τηλέφωνα είχαν υποστεί πλήρη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί όλες οι επαφές, τα μηνύματα και τα αρχεία επικοινωνίας.

Για τους ερευνητές, αυτό παραμένει ένα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία της υπόθεσης.

Το όπλο δίπλα στη σορό και τα αναπάντητα ερωτήματα



Η ανακάλυψη του πιστολιού δίπλα στα λείψανα άνοιξε νέο κύκλο ερευνών. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκε το όπλο και αν σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο της 54χρονης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η ίδια κατείχε νόμιμα όπλο ή αν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το συγκεκριμένο πιστόλι με άλλο πρόσωπο.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το γιατί η σορός δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιούνταν εργασίες αποκατάστασης δασικών εκτάσεων επί μήνες.

Το Los Alamos και οι θεωρίες που αναζωπυρώθηκαν



Η υπόθεση τράβηξε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης όχι μόνο λόγω των περίεργων συνθηκών της εξαφάνισης, αλλά και εξαιτίας του χώρου εργασίας της Κάσιας.

Το Los Alamos National Laboratory αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές και ευαίσθητες ερευνητικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Manhattan Project και παραμένει στενά συνδεδεμένο με προγράμματα εθνικής ασφάλειας και πυρηνικής έρευνας.

Ο πρώην βοηθός διευθυντής του FBI Κρις Σουέκερ είχε εκφράσει δημόσια την ανησυχία ότι η εξαφάνισή της ίσως εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο υποθέσεων που αφορούν άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει ένα τέτοιο σενάριο.

Μάλιστα, μέλη της οικογένειάς της έχουν αμφισβητήσει κατά πόσο η Κάσιας διέθετε πρόσβαση σε κρίσιμα διαβαθμισμένα δεδομένα κατά το διάστημα πριν από την εξαφάνισή της.







Η αλυσίδα των εξαφανίσεων που προκαλεί ανησυχία



Το όνομα της Μελίσα Κάσιας προστέθηκε σε μια λίστα υποθέσεων που έχουν τροφοδοτήσει έντονη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για τις εξαφανίσεις ή τον θάνατο 11 επιστημόνων στη χώρα, οι οποίοι εργάζονταν σε κρίσιμους τομείς έρευνας, όπως το Διάστημα και η πυρηνική τεχνολογία.

Οι επιστήμονες έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν ανά διαστήματα από το 2024 μέχρι σήμερα, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά συνδέονται και υπάρχουν συμφέροντα που θέλησαν είτε να σταματήσουν την έρευνά τους για συγκεκριμένα ζητήματα είτε να αποκρύψουν σημαντικές ανακαλύψεις ή πληροφορίες.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο συνταξιούχος εργαζόμενος του Los Alamos, Άντονι Τσάβεζ, ο οποίος εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2025, καθώς και ο Στίβεν Γκαρσία, που χάθηκε λίγους μήνες αργότερα υπό συνθήκες που επίσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η υπόθεση του απόστρατου πτεράρχου Νιλ Μακκάσλαντ, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, καθώς και άλλες περιπτώσεις προσώπων που συνδέονταν με προγράμματα άμυνας, αεροδιαστημικής και πυρηνικής έρευνας.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι εξετάζουν εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των υποθέσεων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κανένα επίσημο συμπέρασμα που να αποδεικνύει σύνδεση μεταξύ τους.

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τόσο πολλούς επιστήμονες...»

Το θέμα έφτασε μέχρι και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε δημοσίως στις 30/4 αν έχει ενημερωθεί για τις υποθέσεις και αν θεωρεί ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους.

Όπως μετέδωσε το AP, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι μέχρι στιγμής οι περιπτώσεις φαίνονται μάλλον μεμονωμένες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν «εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες» και πως, αν και το σύνολο των περιστατικών προκαλεί ανησυχία, ο απόλυτος αριθμός παραμένει περιορισμένος σε σχέση με το μέγεθος της επιστημονικής κοινότητας.

🚨#BREAKING: President Donald Trump says the string of missing and dead scientists are not connected as there's not much of a connection pic.twitter.com/yB1ZzZVEaN — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026

Ένα μυστήριο που παραμένει ανοιχτό

Η ταυτοποίηση της Μελίσα Κάσιας έδωσε απάντηση μόνο στο πιο βασικό ερώτημα: πού βρισκόταν η αγνοούμενη υπάλληλος του Los Alamos.

Τα πιο κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν χωρίς απάντηση. Γιατί διέγραψε τα δεδομένα των τηλεφώνων της; Πώς βρέθηκε στο απομονωμένο σημείο του δάσους; Σε ποιον ανήκε το όπλο που εντοπίστηκε δίπλα της; Και, κυρίως, πρόκειται για μια μεμονωμένη τραγωδία ή για ένα ακόμη κομμάτι ενός παζλ που οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να συναρμολογήσουν;

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και οι έρευνες των ομοσπονδιακών αρχών, η υπόθεση εξακολουθεί να κινείται στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στα γεγονότα και το μυστήριο.

Με πληροφορίες από Daily Mail, CNN