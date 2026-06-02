Νέο χάπι διπλασιάζει το προσδόκιμο στον πιο θανατηφόρο καρκίνο

Ένα καθημερινό χάπι μπορεί να διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης σε ασθενείς με τον πιο θανατηφόρο καρκίνο στον κόσμο, όπως προκύπτει από κλινική δοκιμή, που παρουσίασε η εφημερίδα Guardian, την οποία οι ειδικοί θεωρούν ότι αλλάζει τα δεδομένα και αποκαλούν μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις εδώ και δεκαετίες.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ελάχιστες θεραπείες για τον καρκίνο στο πάγκρεας, οι οποίες δε βοηθούν σχεδόν καθόλου ή βοηθούν ελάχιστα τους ασθενείς. Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες εργάζονται ασταμάτητα για να βρουν έξυπνες λύσεις για μία μορφή καρκίνου, η οποία συνήθως διαγιγνώσκεται όταν είναι πολύ αργά. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς τον βρίσκουν όταν ο καρκίνος έχει ήδη επεκταθεί.

Όμως, οι επιστήμονες στο μεγαλύτερο ιατρικό συνέδριο για τον καρκίνο καλωσόρισαν την άφιξη ενός έξυπνου φαρμάκου, με την επωνυμία, daraxonrasib, το οποίο, όπως είπαν μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μία επαναστατική θεραπεία για τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Σε κλινική δοκιμή που έγινε σε 500 ασθενείς, που όλοι έπασχαν από καρκίνο στο πάγκρεας που είχε επεκταθεί, το χάπι είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιαστεί ο χρόνος επιβίωσής τους και επιπλέον οι παρενέργειες ήταν λιγότερες σε σχέση με τη χημειοθεραπεία.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της αμερικανικής ογκολογικής εταιρείας που έγινε στο Σικάγο.

Οι ασθενείς που πήραν daraxonrasib έζησαν πολύ περισσότερο – κατά μέσο όρο για 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,6 έως 6,7 μήνες για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία.

«Είδαμε ποσοστά επιβίωσης που δεν είχαμε ξαναδεί»

Επιστήμονες περιγράφουν στην Guardian την εμπειρία τους όταν διάβασαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των ερευνών. «Δάκρυσα. Είδαμε ποσοστά επιβίωσης που δεν είχαμε ξαναδεί», λένε.

Η ουσία daraxonrasib λειτουργεί στοχεύοντας μία πρωτεΐνη, την Kras, που τροφοδοτεί σχεδόν όλους τους καρκίνους στο πάγκρεας. Το φάρμακο κολλάει μόρια μεταξύ τους για να «αρπάξει» και να «κλείσει» το Kras.

Το Kras είναι μέρος της οικογένειας γονιδίων Ras. Μπορούν να προκαλέσουν στα καρκινικά κύτταρα να λαμβάνουν συνεχώς σήματα για ανάπτυξη και διαίρεση, ακόμα και όταν δεν θα έπρεπε και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και εξάπλωση του καρκίνου.

Πάνω από το 90% των ασθενών με την πιο κοινή μορφή καρκίνου του παγκρέατος, το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (mPDAC), έχουν μια μετάλλαξη στο γονίδιο Kras. Αυτό ονομάζεται παραλλαγή Ras G12 και έχει ως αποτέλεσμα μια υπερδραστήρια πρωτεΐνη Kras.

Η ουσία daraxonrasib μπορεί να απενεργοποιήσει την πρωτεΐνη Kras για να σταματήσει την ανάπτυξη του καρκίνου, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει παραλλαγή Kras ή όχι, και ανεξάρτητα από το ποια παραλλαγή είναι.

Μάλιστα, ειδικοί στο Σικάγο δήλωσαν στην Guardian ότι επειδή τα γονίδια Ras τροφοδοτούν και άλλους καρκίνους, υπάρχει ελπίδα για σημαντικές ανακαλύψεις και αλλού. Όπως λένε, παρόμοια φάρμακα δοκιμάζονται για καρκίνους του πνεύμονα και του παχέος εντέρου.