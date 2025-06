Νέο χάπι μειώνει τη χοληστερίνη και τον κίνδυνο εμφράγματος μέσα σε μόλις 12 εβδομάδες

Μια νέα επαναστατική θεραπεία για εκατομμύρια ανθρώπους με υψηλή χοληστερίνη φαίνεται πώς είναι «προ των πυλών». Πρόκειται για ένα καινοτόμο χάπι με την ονομασία Obicetrapib που λαμβάνεται μόνο μία φορά την ημέρα και μπορεί να μειώσει σημαντικά την «κακή» LDL χοληστερίνη, αλλά και τη λιποπρωτεΐνη(a), δύο από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.

Διπλό χτύπημα σε LDL και Lp(a)

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημιεύεεται στο περιοδικό The New England Journal of Medicine πρόκειται για μια καθημερινή αγωγή από το στόμα που μπορεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα από τις υπάρχουσες θεραπείες για τη μείωση της χοληστερίνης. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι μειώνει κατά πάνω από 30% την LDL χοληστερίνη, ενώ καταπολεμά και την Lp(a), μια μορφή λιποπρωτεΐνης που μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολη στη διαχείριση.

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily τα αποτελέσματα των ερευνών από το Monash University κάνουν τους επιστήμονες αισιόδοξους ότι η θεραπευτική επιλογή ανοίγει νέους δρόμους για ασθενείς που, παρά τις μέχρι τώρα αγωγές, δεν καταφέρνουν να πετύχουν τους στόχους τους στη μείωση της χοληστερίνης. Το εν λόγω χάπι δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της LDL αλλά επηρεάζει και τη Lp(a), που σχετίζεται με γενετικούς παράγοντες και αυξάνει τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης. Η αντιμετώπιση της Lp(a) αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο της καρδιολογικής έρευνας, καθώς οι σημερινές θεραπείες δεν την επηρεάζουν επαρκώς.

Τι έδειξε η μελέτη

Περισσότεροι από 2.500 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες συμμετείχαν στη μελέτη. Όλοι τους έπασχαν από καρδιαγγειακή νόσο ή είχαν κληρονομική υπερχοληστερολαιμία. Οι συμμετέχοντες λάμβαναν είτε το Obicetrapib είτε ένα εικονικό φάρμακο (placebo), επιπλέον της τρέχουσας αγωγής τους. Μετά από 12 εβδομάδες, οι ασθενείς που έπαιρναν Obicetrapib είδαν τα επίπεδα της LDL να μειώνονται κατά 32,6%, ενώ η Lp(a) έπεσε κατά 33,5% – ποσοστά που θεωρούνται εξαιρετικά.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι πολλοί από τους ασθενείς πέτυχαν για πρώτη φορά τα επίπεδα χοληστερίνης που ορίζονται στις διεθνείς οδηγίες. Επιπλέον, το φάρμακο αποδείχθηκε ανεκτό, χωρίς σοβαρές παρενέργειες, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες να ενταχθεί ευρέως στη θεραπευτική πρακτική τα επόμενα χρόνια.

Ένα μικρό χάπι, μεγάλες ελπίδες

Η ανάπτυξη του Obicetrapib θεωρείται σημαντική και για έναν ακόμα λόγο: πρόκειται για μια από του στόματος θεραπεία, που δεν απαιτεί ενέσεις ή συχνές ιατρικές επισκέψεις. Αν και οι επιστήμονες τονίζουν πως απαιτείται περαιτέρω μελέτη προτού κυκλοφορήσει ευρέως το Obicetrapib, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχουμε μπροστά μας μια σημαντική εξέλιξη στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.