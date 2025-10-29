Νέο φάρμακο μειώνει όγκους σε καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, οι οποίοι έχουν ήδη εξαντλήσει τις παραδοσιακές θεραπείες, ίσως έχουν μια επιπλέον ελπίδα. Ένα καινοτόμο φάρμακο, η αμιβανταμάμπη , φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει τους όγκους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι άλλες επιλογές έχουν αποτύχει. Η χορήγησή του γίνεται με απλή ένεση, καθιστώντας την διαδικασία πιο εύκολη και λιγότερο επεμβατική.

Όπως αναφέρεται στο ZME Science, ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου κατατάσσεται ως ο έκτος πιο συχνός τύπος καρκίνου παγκοσμίως, με δεκάδες χιλιάδες νέες περιπτώσεις. Η τυπική αντιμετώπιση περιλαμβάνει χειρουργείο και ακτινοθεραπεία, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω τρόποι καταπολέμησης, σε περιπτώσεις που η νόσος υποτροπιάζει ή γίνεται πιο επιθετική. Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις, τα υπάρχοντα φάρμακα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Η δράση της αμιβανταμάμπης

Εδώ ακριβώς εισέρχεται η αμιβανταμάμπη, αποτρέποντας τη δράση δύο σημαντικών μονοπατιών ανάπτυξης του καρκίνου, ενώ παράλληλα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στον όγκο. Όπως εξηγούν οι επικεφαλής της μελέτης που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας στο Βερολίνο, πρόκειται για ένα έξυπνο φάρμακο που συνδυάζει την αναστολή των κρίσιμων μονοπατιών του καρκίνου με την ενίσχυση της ανοσολογικής αντίδρασης. Αυτός ο συνδυασμός θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη νόσο.

Τι έδειξαν οι κλινικές δοκιμές

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής Orig-AMI 4 δείχνουν ενθαρρυντικά σημάδια. Η δοκιμή περιέλαβε 86 ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, οι οποίοι είχαν ήδη περάσει από ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Σχεδόν το 76% είδε τους όγκους του να μικραίνουν ή να σταματούν να αναπτύσσονται, συχνά μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες.

Για πολλούς αυτή ήταν η πρώτη ουσιαστική βελτίωση μετά από μήνες ή ακόμα και χρόνια αποτυχημένων θεραπειών. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι μόνο η μείωση των όγκων: η αμιβανταμάμπη έχει τη δυνατότητα να αλλάξει συνολικά τον τρόπο που γίνεται η φροντίδα των ασθενών. Σε αντίθεση με πολλές θεραπείες που απαιτούν πολύωρες και επώδυνες νοσηλείες, η χορήγηση γίνεται με απλή υποδόρια ένεση, σε τακτά διαστήματα κάθε τρεις εβδομάδες, επιτρέποντας τη χορήγηση ακόμα και σε εξωτερικά ιατρεία ή πιθανώς στο σπίτι στο μέλλον.

Το μέλλον της θεραπείας

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αποτελεσματικότητα και η ευκολία της θεραπείας θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες προσεγγίσεις και μεγαλύτερη ελπίδα για ασθενείς που δεν είχαν άλλες επιλογές. Η έρευνα συνεχίζεται, αλλά η αμιβανταμάμπη πιθανότατα θα προσφέρει μια νέα προοπτική σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη.