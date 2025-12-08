Νέο φάρμακο μπορεί να «ξαναχτίσει» την καρδιά μετά από έμφραγμα, σύμφωνα με μελέτη

Ένα νέο συνθετικό μόριο RNA, το TY1, δείχνει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αντιδρά μετά από έμφραγμα. Αντί να επεμβαίνει στην κυκλοφορία του αίματος, στοχεύει τις βαθύτερες βλάβες που προκαλούνται στα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή. Η δράση του, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Translational Medicine επικεντρώνεται στην αποκατάσταση του DNA και στη σταθεροποίηση συστημάτων που καταρρέουν μετά το επεισόδιο, περιορίζοντας την ξαφνική αλυσίδα βλαβών που συνήθως οδηγεί σε ουλές και εξασθένιση της καρδιάς.

Τι είναι το TY1

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side of News, το TY1 βασίζεται σε δεκαετίες έρευνας πάνω σε εξωσώματα και τις «κρυφές» πληροφορίες που μεταφέρουν. Ερευνητές εντόπισαν μικρά κομμάτια RNA σε αυτά τα σωματίδια, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιδιόρθωση των καρδιακών ιστών. Ένα από αυτά τα μόρια ξεχώρισε για την ισχυρή προστατευτική του δράση. Οι επιστήμονες το βελτίωσαν στο εργαστήριο, σταθεροποιώντας το ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά μέσα στα κύτταρα και να αντέχει περισσότερο χρόνο.

Η καινοτομία του TY1 φαίνεται στην επιλογή στόχου: δεν δρα πάνω στον καρδιακό μυ, αλλά στα μακροφάγα, τα κύτταρα-«διαχειριστές» των φλεγμονών. Με την ενεργοποίηση του γονιδίου TREX1, το φάρμακο βοηθά αυτά τα κύτταρα να καθαρίζουν σπασμένα κομμάτια DNA, μειώνοντας έτσι τους συναγερμούς φλεγμονής. Παράλληλα, ενισχύει την παραγωγή μορίων που διευκολύνουν την επούλωση, δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο περιβάλλον για την ανάκαμψη των ιστών.

Οι δοκιμές σε ποντίκια

Πριν εφαρμοστεί σε συνθήκες εμφράγματος, το TY1 πέρασε από αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας. Σε υγιή ποντίκια που το λάμβαναν για εβδομάδες, δεν εντοπίστηκαν αλλοιώσεις στο αίμα ή βλάβες σε όργανα. Στη συνέχεια, σε εργαστηριακά «τεχνητά» ανοσοκύτταρα έδειξε ότι περιορίζει μοριακά σήματα σχετιζόμενα με γήρανση και κυτταρικό στρες, μειώνοντας επίσης τη συσσώρευση ελαττωματικών πρωτεϊνών, ενδείξεις που συνδέονται με χρόνια φλεγμονή και εκφυλισμό ιστών.

Οι δοκιμές σε ζώα μετά από προσομοιωμένο έμφραγμα έδειξαν εντυπωσιακή δράση. Σε αρουραίους, όταν χορηγήθηκε λίγα λεπτά μετά την αποκατάσταση της ροής του αίματος μείωσε τη νέκρωση στον καρδιακό μυ και περιόρισε τον δείκτη τραυματισμού τροπονίνη. Μετά από εβδομάδες, οι καρδιές των ζώων διατηρούσαν καλύτερη λειτουργία, με μικρότερη διάταση και λιγότερη ουλοποίηση, δείχνοντας ότι το φάρμακο δεν προσφέρει απλώς άμεση προστασία, αλλά στηρίζει και την αποκατάσταση.

Η δράση επιβεβαιώθηκε και σε μεγαλύτερα ζώα, π.χ. σε χοίρους, που αποτελούν το πιο κοντινό μοντέλο στον άνθρωπο για καρδιακές μελέτες. Και εκεί, το TY1 περιόρισε το μέγεθος του τραύματος μετά το έμφραγμα. Σημαντικό πλεονέκτημα ήταν ότι λειτούργησε ακόμη και με απλή υποδόρια χορήγηση, χωρίς ειδικούς «μεταφορείς» για να μπει στα κύτταρα, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες να μεταφερθεί εύκολα και σε κλινική χρήση.

Όταν οι επιστήμονες χαρτογράφησαν τη διαδρομή του φαρμάκου στο σώμα, είδαν ότι συγκεντρώνεται κυρίως στα ανοσοκύτταρα. Η σημασία των μακροφάγων επιβεβαιώθηκε όταν η απομάκρυνσή τους εξουδετέρωσε την επίδραση του TY1, ενώ η μεταμόσχευση «τροποποιημένων» μακροφάγων επανέφερε το όφελος. Τα κύτταρα αυτά παρήγαγαν δικά τους θεραπευτικά σωματίδια, που βοήθησαν καρδιακά κύτταρα να αντέξουν υψηλό τοξικό φορτίο, αποδεικνύοντας ότι το TY1 λειτουργεί ως «επαναπρογραμματιστής» του ανοσοποιητικού.

Ποιες οι προοπτικές της θεραπείας

Οι ερευνητές θεωρούν ότι το TY1 μπορεί να βρει εφαρμογές πέρα από το έμφραγμα. Πρώιμα πειράματα έδειξαν βελτίωση σε παθήσεις με σκλήρυνση ιστών και σε μοντέλα ασθενειών που σχετίζονται με βλάβες DNA, όπως στον λύκο ή την Duchenne μυϊκή δυστροφία. Η βασική του αρχή —ενίσχυση των μηχανισμών επιδιόρθωσης μέσα στα ανοσοκύτταρα— ανοίγει δρόμο για θεραπείες που δεν βασίζονται σε βλαστοκύτταρα, αλλά σε μοριακή παρέμβαση στις ρίζες της φλεγμονής και της κυτταρικής βλάβης.