Κατάθλιψη και άγχος «χτυπούν» την καρδιά – Τι δείχνει νέα μελέτη

Η κατάθλιψη και το άγχος εδώ και χρόνια επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, αλλά νέα δεδομένα δείχνουν ότι δεν περιορίζονται μόνο στην ψυχική υγεία. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Circulation: Cardiovascular Imaging, οι δύο παθήσεις ασκούν δυσμενή επίδραση και στην καρδιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια και προτείνεται ένας μηχανισμός που συνδέει το ψυχικό στρες με τη σωματική φθορά.

Για μεγάλο διάστημα, η σχέση ψυχικών διαταραχών και καρδιοπάθειας αποδιδόταν κυρίως στον τρόπο ζωής. Το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης και η κατανάλωση αλκοόλ θεωρούνταν οι βασικοί «ένοχοι» που εξηγούσαν γιατί τα άτομα με κατάθλιψη ή άγχος αρρωσταίνουν συχνότερα. Ωστόσο, ακόμα και όταν αυτά τα στοιχεία αποκλείονταν, ο αυξημένος κίνδυνος παρέμενε. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες να αναζητήσουν βαθύτερες, καθαρά βιολογικές εξηγήσεις.

Η βιολογική γέφυρα ανάμεσα σε ψυχισμό και καρδιά

Η νέα μελέτη δείχνει ότι ο εγκέφαλος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως αναφέρεται στο PsyPost, περιοχές που σχετίζονται με τον φόβο και τη διαχείριση του στρες φαίνεται να βρίσκονται σε μόνιμη υπερδιέγερση σε άτομα με κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές. Αυτή η συνεχής «εσωτερική ένταση» δεν μένει εγκλωβισμένη στο νευρικό σύστημα, αλλά ενεργοποιεί μια αλυσίδα αντιδράσεων που επηρεάζουν την καρδιά και τα αγγεία.

Γιατί η συνύπαρξη άγχους και κατάθλιψης αυξάνει τον κίνδυνο

Ένα από τα βασικά ευρήματα αφορά το αυτόνομο νευρικό σύστημα, δηλαδή τον μηχανισμό που ρυθμίζει ακούσιες λειτουργίες όπως ο καρδιακός ρυθμός. Στα άτομα με ψυχικές διαταραχές παρατηρείται μειωμένη προσαρμοστικότητα του καρδιακού ρυθμού, ένδειξη ότι ο οργανισμός βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση συναγερμού. Με απλά λόγια, το σώμα λειτουργεί σαν να απειλείται συνεχώς, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Παράλληλα, καταγράφονται αυξημένα επίπεδα χρόνιας φλεγμονής. Η φλεγμονή είναι φυσική άμυνα του οργανισμού, αλλά όταν παραμένει ενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αγγεία και να επιταχύνει την εμφάνιση καρδιακών παθήσεων. Το ψυχικό στρες φαίνεται πως ενεργοποιεί αυτόν τον φλεγμονώδη μηχανισμό, μετατρέποντας τα συναισθήματα σε σωματική επιβάρυνση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάθλιψη από μόνη της συνδέεται με αισθητά αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια. Ο κίνδυνος αυτός μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν συνυπάρχει και άγχος. Η διπλή αυτή επιβάρυνση λειτουργεί σωρευτικά, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τον εγκέφαλο, το νευρικό σύστημα και το ανοσοποιητικό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι αυτά τα ευρήματα παραμένουν ισχυρά ακόμα και όταν σταθμίζονται όλοι οι γνωστοί παράγοντες κινδύνου. Η ηλικία, το φύλο, η υπέρταση, ο διαβήτης, η χοληστερίνη και οι καθημερινές συνήθειες δεν αρκούν για να εξηγήσουν πλήρως την εικόνα. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι η ψυχική υγεία αποτελεί αυτόνομο και ουσιαστικό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την πρόληψη και τη θεραπεία

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως το άγχος ή η κατάθλιψη «προκαλούν» αυτόματα καρδιοπάθεια. Η σχέση είναι πιο σύνθετη και αφορά αλληλεπιδρώντες βιολογικούς μηχανισμούς. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμα είναι σαφές: η φροντίδα της ψυχικής υγείας δεν αφορά μόνο την ευεξία, αλλά και την πρόληψη σοβαρών σωματικών νοσημάτων.