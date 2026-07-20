Νέο βίντεο από την Ιωάννα Τούνη για το revenge porn: «Έκλαιγα όλη μέρα, είχα αδειάσει ενεργειακά»

Σε νέο της βίντεο στο TikTok η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τα όσα ένιωσε αμέσως μετά τη δικαίωσή της για την υπόθεση του Revenge Porn που κράτησε πολλά χρόνια και ακόμη δεν έχει τελειώσει καθώς οι δύο κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση κατά της εις βάρους τους καταδικαστικής απόφασης… «Άνοιξα το κινητό να κάνω αυτό το βίντεο τώρα που ξέρω ότι έχουν κλείσει μερικές από τις πιο σιχαμένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης για καλοκαίρι, οπότε δεν θα με σχολιάζουν συγκεκριμένα άτομα που καθόλου δεν θα ’θελα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα update για το δικαστήριο, το οποίο έχει λίγο πάνω από τρεις μήνες που τελείωσε. Το σκέφτομαι τόσο κοντά μου και τόσο μακριά μου, είναι κάτι στο οποίο έχω δώσει τόση πολλή ενέργεια και ένιωθα όλο τον χειμώνα ότι μου είχε ρουφήξει όλη την ψυχούλα.

Η αλήθεια είναι ότι παρότι δικαιώθηκα και οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ένοχοι για κακούργημα, ένιωθα ράκος. Αυτή είναι η λέξη που μπορεί να το περιγράψει. Στον δρόμο έβλεπα τόσες πολλές από εσάς καταχαρούμενες, να με αγκαλιάζετε και να μου λέτε συγχαρητήρια για τη νίκη, και άντρες πολλές φορές, αλλά εγώ είχα αδειάσει τόσο πολύ ενεργειακά που όταν τέλειωσε η δίκη δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Χαλάρωσα και μου βγήκε όλη η ένταση. Αντί να το γιορτάζω, έκλαιγα όλη μέρα. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου για τουλάχιστον ενάμιση μήνα και ήμουν χάλια. Προσπαθούσα πολύ να επιστρέψω στην καθημερινότητά μου».

Το δημόσιο ευχαριστώ

«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους μάρτυρες, στους ανθρώπους που ήρθαν να καταθέσουν υπέρ μου, γιατί χάρη σε αυτούς υπήρχε αυτή η υπόθεση. Δεν είναι ευχάριστο να βρεθείς σε ένα δικαστήριο, αλλά η παρουσία μπορεί πραγματικά να λυτρώσει έναν άνθρωπο.

Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Δημήτρη Φιντιρίκο ο οποίος ταξίδεψε δύο φορές από την Αθήνα για να καταθέσει ως αυτόπτης μάρτυρας επειδή ήταν παρών στο beach bar από όπου ξεκίνησαν όλα. Με εξέπληξε τόσο θετικά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι φίλος σου, δεν έχει να επωφεληθεί κάτι από εσένα και δεν μένει καν στην πόλη σου, ήρθε να πει την αλήθεια του. Να μιλάτε πάντα, ακόμα κι όταν δεν είναι ευχάριστο ή εύκολο. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να το χρειάζεται πάρα πολύ.

Προσπαθώ να το αφήσω πίσω μου, όμως στην πραγματικότητα θα μπει απλώς μια άνω τελεία γιατί οι κατηγορούμενοι έχουν κάνει έφεση, πράγμα που σημαίνει ότι θα διενεργηθεί ξανά δίκη. Μέχρι τότε προσπαθώ να βρω ξανά τον εαυτό μου. Η αγάπη που έχω πάρει από όλους εσάς είναι ανεκτίμητη. Ευχαριστώ, είμαι πραγματικά ευγνώμων. Όταν έχεις την αλήθεια και το δίκιο μαζί σου, δεν χρειάζεσαι πολλά περισσότερα».