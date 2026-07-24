Νέοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ για 60 χώρες - Στο στόχαστρο οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρά σε μία από τις πιο εκτεταμένες αναδιαμορφώσεις της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών, επιβάλλοντας νέο κύμα υψηλών δασμών σε περίπου 60 χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα πολιτική αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Λευκού Οίκου για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας και την πίεση προς ξένες κυβερνήσεις ώστε να επαναδιαπραγματευθούν τους όρους πρόσβασης στην αμερικανική αγορά.

Οι νέοι δασμοί αφορούν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από βιομηχανικά αγαθά και ηλεκτρονικό εξοπλισμό έως χημικά προϊόντα, μέταλλα, καταναλωτικά είδη και ορισμένα αγροτικά προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσοστά αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, επιβαρύνοντας το κόστος εισαγωγών για αμερικανικές επιχειρήσεις αλλά και για τους ξένους εξαγωγείς. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πολλές χώρες εφαρμόζουν επί χρόνια αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, επιδοτούν τις εγχώριες βιομηχανίες τους ή διατηρούν υψηλά εμπόδια στις αμερικανικές εξαγωγές, δημιουργώντας, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, άνισους όρους ανταγωνισμού.

Έντονες αντιδράσεις

Οι ανακοινώσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις και εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με αρκετές χώρες να εξετάζουν αντίμετρα ή ακόμη και προσφυγές στους διεθνείς μηχανισμούς επίλυσης εμπορικών διαφορών. Παράλληλα, οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου θα μπορούσε να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, να αυξήσει το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές και να επιβαρύνει τον πληθωρισμό σε πολλές οικονομίες.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι οι δασμοί θα λειτουργήσουν ως διαπραγματευτικό εργαλείο, αναγκάζοντας τις ξένες κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε νέες εμπορικές συμφωνίες περισσότερο ευνοϊκές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνουν την επιστροφή παραγωγικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων στην αμερικανική επικράτεια. Η εφαρμογή των νέων μέτρων αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο τους επόμενους μήνες, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να επανεξετάσουν τις εμπορικές τους σχέσεις εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας.