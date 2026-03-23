Νέος «χάρτης» στις μεταφορές: Όλες οι αλλαγές σε εισιτήρια, ταξί και ΚΤΕΟ

Μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις στην Ελλάδα σηματοδοτεί η υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο παρουσίασε στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική νομοθετική παρέμβαση, αλλά για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στοχεύει να βάλει τάξη σε «ανοιχτές πληγές» ετών, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό.

Τέλος στην ατιμωρησία: Κοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς και αυστηρά πρόστιμα

Η καθημερινότητα στις αστικές συγκοινωνίες αλλάζει πρόσωπο. Για πρώτη φορά, όσοι προχωρούν σε βανδαλισμούς λεωφορείων, συρμών ή σταθμών δεν θα αντιμετωπίζουν μόνο χρηματικές ποινές, αλλά θα καλούνται να προσφέρουν υποχρεωτική κοινωφελή εργασία. Πρακτικά, οι υπαίτιοι θα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών που οι ίδιοι προκάλεσαν, στέλνοντας ένα μήνυμα σεβασμού της δημόσιας περιουσίας.

Αποβάθρα μετρό Φωτ.: IMAGO

Την ίδια στιγμή, η μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής κλιμακώνεται. Το πρόστιμο για όσους δεν διαθέτουν εισιτήριο αυξάνεται στα 100 ευρώ (από 72) για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το ποσό ορίζεται στα 50 ευρώ. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό κίνητρο: Αν ο παραβάτης αποφασίσει να εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό.

Ασφάλεια και σχολή οδηγών από την ΟΣΥ

Για να γίνει το σύστημα πιο αξιόπιστο, η ΟΣΥ Α.Ε. ιδρύει τη δική της πρότυπη σχολή οδηγών. Οι νέοι οδηγοί θα μπορούν να εκπαιδεύονται δωρεάν, με τη δέσμευση όμως να εργαστούν στον φορέα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, θωρακίζονται οι ελεγκτές και το προσωπικό των ΜΜΜ, καθώς οι επιθέσεις εναντίον τους θα διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα, με το κράτος να επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη βία.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Λύσεις για τα Ταξί και 9θέσια οχήματα

Ο κλάδος των ταξί εκσυγχρονίζεται χωρίς να ανατρέπεται το καθεστώς των αδειών. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι:

Ψηφιακές άδειες: Αντικατάσταση των παλαιών αδειών με ψηφιακές για άμεσο έλεγχο γνησιότητας.

9θέσια οχήματα: Δυνατότητα μετατροπής της άδειας για μεγαλύτερα οχήματα, καλύπτοντας τις ανάγκες τουρισμού και αυξημένης ζήτησης.

Ηλεκτροκίνηση: Καμία νέα υποχρέωση για τους υφιστάμενους οδηγούς, παρά μόνο κατά την ανανέωση, με γενναία επιδότηση έως 20.000 ευρώ που αφαιρείται απευθείας από την τιμή αγοράς.

Λιγότεροι ρύποι αυστηρά ΚΤΕΟ

Η προστασία του περιβάλλοντος μπαίνει στο «μικροσκόπιο» με τους νέους ελέγχους μικροσωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Ταυτόχρονα, τα ΚΤΕΟ μπαίνουν σε νέα εποχή ελέγχου μέσω ενός Μητρώου Εποπτών, ώστε να μπει οριστικό τέλος στους τυπικούς ή πλημμελείς ελέγχους που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Στο μικροσκόπιο: Τα Υπέρ, τα Κατά και τα «ψιλά γράμματα» του νομοσχεδίου

Για να καταλάβουμε την πραγματική επίδραση των νέων μέτρων, ας δούμε τι κερδίζουν οι πολίτες, πού υπάρχουν επιβαρύνσεις, αλλά και ποια σημεία κρύβουν προκλήσεις στην εφαρμογή τους:

Φωτογραφία αρχείου: Έλεγχος Οχημάτων σε ΚΤΕΟ (EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Τα θετικά

Δίκαιη τιμωρία: Η κοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς είναι μια έξυπνη λύση που απαλλάσσει τον παραβάτη από χρηματικό βάρος, ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστά τη ζημιά στην κοινωνία.

Προστασία των εργαζομένων: Η αυτεπάγγελτη δίωξη για επιθέσεις σε ελεγκτές αφαιρεί το βάρος της μήνυσης από τον υπάλληλο και δείχνει μηδενική ανοχή.

Διευκόλυνση επαγγελματιών: Οι ψηφιακές άδειες ταξί και η δυνατότητα για 9θέσια οχήματα εκσυγχρονίζουν την αγορά χωρίς να θίγουν τα κεκτημένα.

'Οικονομική ανάσα για την ηλεκτροκίνηση: Η επιδότηση των 20.000 ευρώ δίνεται απευθείας στην αγορά του οχήματος, μειώνοντας το αρχικό κεφάλαιο που χρειάζεται ο επαγγελματίας.

Τα αρνητικά

Ακριβότερα πρόστιμα: Η αύξηση του προστίμου στα 100 ευρώ (από 72) είναι σημαντική επιβάρυνση για τον πολίτη, ειδικά σε περιόδους ακρίβειας.

Πίεση στους ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων: Οι νέοι έλεγχοι μικροσωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήματα μπορεί να «κόψουν» πολλά αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες σε ακριβές επισκευές.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Ποιος θα επιβλέπει την κοινωφελή εργασία; Για να δουλέψει το μέτρο, απαιτείται γρήγορος συντονισμός μεταξύ δικαιοσύνης και συγκοινωνιακών φορέων, αλλιώς κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά.

Πηγή: Eurokinissi

Το κίνητρο της κάρτας απεριορίστων διαδρομών: Το νομοσχέδιο μειώνει το πρόστιμο στο μισό αν βγάλεις κάρτα. Αν η διαδικασία έκδοσης εκείνη τη στιγμή είναι γραφειοκρατική, το μέτρο ίσως μπλοκάρει στην πράξη.

Ηλεκτρικά Ταξί: Παρά τις εξαιρέσεις (π.χ. για όσους βγαίνουν στη σύνταξη) και την επιδότηση, η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραμένει μια ακριβή επένδυση για τον μέσο επαγγελματία οδηγό Ταξί.