Νεπτούνας - Άρης 87-93: Το έκανε θρίλερ στο τέλος όμως επικράτησε των Λιθουανών

Ο Άρης αντιμετώπισε την Νεπτούνας στην Λιθουανία για την 8η αγωνιστική του EuroCup, και σε ενα δύσκολο ματς επικράτησε με 87-93. Οι κίτρινοι κυριάρχησαν για 3 δεκάλεπτα και κατάφεραν να επικρατήσουν. Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο 4-4, με το πέρας 8 αγωνιστικών, την ώρα που η Νεπτούνας υποχώρησε στο 3-5.

Ο Αμίν Νουά με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «κίτρινων», με τον Μπράις Τζόουνς να προσθέτει 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα. Πολύ σημαντική και η παρουσία του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Όλα αυτά την ώρα που ο Άρης Betsson υποδέχτηκε και έναν νέο παίκτη του, τον Ντανίλο Άντζουσιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από το τζάμπολ του αγώνα στη Svyturio Arena.

Το ματς

Η Νεπτούνας βρήκε λύσεις από την περιφέρεια και ο Λόμαζς έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (9-2, 2'). Ο Άρης είχε μπροστάρη τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και μάζεψε τη διαφορά σε απόσταση βολής (13-11, 4'). Ο Βελίτσκα έγινε παράγοντας στο παιχνίδι της Νεπτούνας (17-12 6'). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο λέβελ με τον Ταρόλις να ανεβάζει τη διαφορά (21-13, 7'). Το τρίποντο του Κλίρι έφερε τους γηπεδούχους στο +12 (26-14, 8'). Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και ο Άρης μάζεψε τη διαφορά για το 28-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Άρης πήρε ώθηση από τους πόντους του ομογενή γκαρντ και με Χάρελ-Νουά έφερε το παιχνίδι στα ίσα (30-30, 13'). Ο Κλίρι έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, αλλά ο Νουά απάντησε με τον ίδιο τρόπο (33-33, 14'). Η άμυνα του Άρη ήταν αποτελεσματική και ο Πουλιανίτης έφερε τους κίτρινους σε θέση οδηγού (35-37, 16'). Ο Λόμαζς φώναξε παρών, με τη Νεπτούνας να ανατρέπει την κατάσταση (41-39, 17'). Ο Άρης είχε υπομονή, Ίνοχ και Νουά ανέλαβαν δράση και το προβάδισμα άλλαξε χέρια (41-45, 18'). Ο Λόμαζς προσπάθησε να μειώσει, αλλά το πρώτο μέρος έκλεισε χάρη στον Τζόουνς, που έγραψε το 46-50.

Το τρίποντο του Λόμαζς έφερε τη Νεπτούνας σε απόσταση βολής στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (49-50, 21'). Η απάντηση του Άρη ήρθε με τον Τζόουνς να αναλαμβάνει δράση και τους Χάρελ-Νουά να ακολουθεί, με τη διαφορά να φτάνει σε διψήφια επίπεδα (49-60, 25'). O Κουλμπόκα συνδέθηκε με το καλάθι της Νεπτούνας και η διαφορά ανέβηκε (49-66, 26'). Η Νεπτούνας βρήκε λύσεις με τα τρίποντα και ροκάνισε τη διαφορά με Λόμαζς και Κλίρι (61-68, 28'). Ο Χάρελ φώναξε παρών και έδωσε ανάσα (64-73, 29'). Το +9 των παικτών του Μίλιτσιτς έμεινε έως το τέλος του δεκαλέπτου.

Τα τρίποντα έδωσαν λύσεις στη Νεπτούνας, με τον Βελίτσκα και τον Κλίρι να μαζεύουν τη διαφορά (75-81, 34'). Χάρελ και Τζόουνς συνδέθηκαν με το καλάθι της Νεπτούνας, φέρνοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (75-85, 36'). Ο Άρης κράτησε τον έλεγχο, παρά την πίεση των Λιθουανών και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 46-50, 64-73, 87-93.

