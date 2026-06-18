Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok: «Έχεις κόκκινο δάνειο; Έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις»

«Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά», σημειώνει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Ο κ. Ανδρουλάκης καυτηριάζει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, όπως αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για:

Πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα.

Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση.

Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν.

Επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.