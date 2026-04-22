Νίκος Ανδρουλάκης: «Το λάδι στο καντήλι της ΝΔ τελειώνει – Επιλογή ανατροπής το ΠΑΣΟΚ»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN , ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης , εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για «δημοσιονομική εργαλειοποίηση της ακρίβειας» και θεσμική συγκάλυψη σκανδάλων.

«Προεκλογικά ξεροκόμματα με τα λεφτά των πολιτών»

Σχολιάζοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το υπερπλεόνασμα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται πως «το λάδι στο καντήλι τελειώνει» και επιχειρεί να κατευνάσει την κοινωνική οργή με ημίμετρα.

Μάλιστα όπως υποστήριξε η κυβέρνηση εισπράττει δισεκατομμύρια μέσω ΦΠΑ λόγω πληθωρισμού και επιστρέφει ένα ελάχιστο μέρος ως προεκλογική παροχή.

Για το ιδιωτικό χρέος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε 120 δόσεις για όλους, ενώ η ΝΔ περιορίζεται στις 72 δόσεις με αυστηρά κριτήρια, ενώ αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση, τόνισε ότι τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται παρά τα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά.

Μέτωπο κατά των Τραπεζών: Έκτακτη εισφορά 8%

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τα «υπερκέρδη» των τραπεζών, τα οποία άγγιξαν τα 4,8 δισ. ευρώ.«Προτείνουμε έκτακτη εισφορά 8% (370 εκατ. ευρώ ετησίως) στα κέρδη και στα μερίσματα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης , εξηγώντας ότι στόχος είναι η στήριξη των δανειοληπτών που πλήττονται από τη διαφορά επιτοκίων, αλλά και η ταχύτερη αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου.

«Ψεύτες και Φαρισαίοι» – Η κόντρα για τις υποκλοπές

Απαντώντας στις επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς Γεραπετρίτη και Γεωργιάδη ως τους πραγματικούς «υποκριτές», καθώς αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του ΣτΕ για τη νόμιμη ενημέρωσή του.

Αναρωτήθηκε γιατί ο Πρωθυπουργός δεν κάνει μήνυση στον απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό που τον «εκβιάζει» δημόσια και κάλεσε τους παρακολουθούμενους κρατικούς αξιωματούχους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι η σιωπή τους μπροστά στο «σύστημα Μητσοτάκη» βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα.

Το δίλημμα της κάλπης

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το διακύβευμα των επόμενων εκλογών: «Εάν ο λαός θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία, επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ. Διότι οι άλλες επιλογές θα είναι χαμένη ψήφος». Υπογράμμισε δε, ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη προόδου και λογικής απέναντι σε ένα «διεφθαρμένο σύστημα που παράγει σκάνδαλα».