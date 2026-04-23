ΠΑΣΟΚ: Πώς απαντά στα μέτρα Μητσοτάκη και η αιχμηρή απάντηση Ανδρουλάκη για τις δημοσκοπήσεις

Με το βλέμμα σταθερά προσανατολισμένο στους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους αλλά και στο κοινό που είχε επιλέξει στο παρελθόν τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνει μεταρρυθμίσεις, «αλλά βλέπει ρουσφέτια και πελατειακές επιλογές», πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν με νόημα στον FLASH ότι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία είναι θεσμικές παρεμβάσεις και όχι επιδόματα.

«Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι χρειάζεται να αλλάξει η στόχευση

Τα μέτρα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων, που απλώς επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες», σχολίαζαν και εξειδίκευαν: «Στα καύσιμα, η κυβέρνηση δεν τολμά να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως κάνουν πολλά κράτη μέλη. Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκές, τη στιγμή που οι τιμές ενοικίων αυξάνονται με τριπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αντίστοιχα, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια συνεκτική και μόνιμη δημογραφική πολιτική. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους. Εμείς δεσμευόμαστε για την επαναφορά ενός νέου ΕΚΑΣ, που θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους — μια ουσιαστική, μόνιμη παρέμβαση για τους πιο ευάλωτους. Ούτε ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας άκουσε τίποτα για 120 δόσεις για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μιλήσει σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή με αντικείμενο τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της ΚΟ για τα κέρδη των τραπεζών, υποστήριξε χθες ότι η ΝΔ «είναι με την πλάτη στον τοίχο» και το «λάδι στο καντήλι του πρωθυπουργού τελειώνει», γι’ αυτό και καταφεύγει σε αυτές τις επιλογές.

Κόντρα για τα ρουσφέτια

Είναι πάντως καθαρό ότι στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση «θα πέσουν κορμιά», κάτι που αποτυπώνεται στην ήδη σφοδρή σύγκρουση με τη ΝΔ.

Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και δείχνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά με αυτοκριτική διάθεση για πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ για το πελατειακό κράτος, συνεργάτες του δήλωναν ότι πρόκειται για «διαφήμιση στον κ. Ανδρουλάκη γιατί δείχνουν πόσο εδραιωμένες είναι οι πεποιθήσεις του ενάντια στις πελατειακές λογικές». Και συμπληρώνουν υπενθυμίζοντας ότι «λίγες μέρες μετά από αυτή την ομιλία ο Ανδρουλάκης πρότεινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όσοι είχαν μπει σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο στο πλαίσιο της τρικομματικής κυβέρνησης να αποκλειστούν και να μην έχουν δικαίωμα εκλογής στα κομματικά όργανα».

Σε ειρωνικό πνεύμα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ευχαριστούσαν τους επικοινωνιακούς βραχίονες του Μαξίμου, αναφέροντας ότι «αναδεικνύουν έναν ακέραιο πολιτικό για να γίνονται οι ευθείες συγκρίσεις με τους χειρισμούς Μητσοτάκη πχ στην υπόθεση Λαζαρίδη, στο όργιο των μετακλητών και των απευθείας αναθέσεων».

Τέλος, επιθετική φαίνεται ότι είναι η τακτική του ΠΑΣΟΚ και έναντι της πλευράς Τσίπρα, με αφορμή δημοσιεύματα και «κρυφές» δημοσκοπήσεις. «Οι κυβερνήσεις δεν γίνονται από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από τα παιχνίδια της διαπλοκής που στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα με δήθεν δημοσκοπήσεις», ήταν η απάντηση που έδωσε δημόσια ο Νίκος Ανδρουλάκης (OPEN), επιβεβαιώνοντας ότι το παιχνίδι της επικράτησης και στον προοδευτικό αντιπολιτευόμενο χώρο «χοντραίνει».