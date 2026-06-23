Νίκος Χαρδαλιάς: Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του - Οργισμένη καταδίκη από Κυρανάκη

Παρέμβαση με συνθήματα στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά πραγματοποίησαν άγνωστοι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23/6), εκδηλώνοντας την αλληλεγγύη τους στο κίνημα της κατάληψης των Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σχετική προκήρυξη ανέβηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο Indymedia, ο οποίος σχετίζεται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ δημοσιεύτηκε και σχετική φωτογραφία.

Όπως αναφέρεται, «σήμερα, Δευτέρα 22/6 ο απεργός της κοινότητας των κατειλημμένων Προσφυγικών, Αριστοτέλης Χατζής, που βρίσκεται στην 138η μέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου, διακομίστηκε εκτάκτως στο γενικό νοσοκομείο Γεννηματάς έπειτα από την σοβαρή επιδείνωση της υγείας του».

«Αντανακλαστικά πραγματοποιήσαμε πορεία με στόχο το σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή. Η πορεία πλαισιώθηκε από περίπου 100 συντρόφια με συνθήματα και παρεμβάσεις με σπρέι στους τοίχους της γειτονιάς. Αμφότερα στόχευαν αφενός στην έκφραση αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους απεργούς πείνας και αφετέρου στην κατάδειξη του Νίκου Χαρδαλιά ως του βασικού υπαίτιου της οριακής κατάστασης», σημειώνεται στην προκήρυξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, μεταξύ των συνθημάτων που γράφτηκαν γύρω από την οικία του περιφερειάρχη ήταν: «Χαρδαλιά δολοφόνε», «Νίκη στα Προσφυγικά», «Αρίστο και Suzon γερά! Θα νικήσουμε».

Κυρανάκης: Άνανδρη επίθεση σε βάρος του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του

Τη σθεναρή καταδίκη της στην «άνανδρη επίθεση», όπως αναφέρει, που έγινε στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά, εκφράζει μέσω δήλωσής του, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του», τονίζει ο κ. Κυρανάκης.

«Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους», επισημαίνει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.