Νίκος Κοκλώνης: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αληθινές φιλίες στην τηλεόραση»

Υπάρχουν φιλίες στην ελληνική τηλεόραση; Ποιον θέλει να παντρέψει; Τι δεν πρόλαβε να κάνει στον γάμο της Δανάης Μπάρκα; Ποιο είναι το επόμενο σόου που ετοιμάζει; Ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε απαντήσεις για όλα στην κάμερα της εκπομπής «Happy day». «Πάω στην Τουρκία για ραντεβού, κοιτάμε για σόου. Υπάρχει ένα ωραίο, μοιάζει με το J2US αλλά έχει ως βασικό στόχο μυστικά τραγούδια και ντουέτα.

Θεωρώ ότι είμαστε καλά παιδιά μπροστά από τις κάμερες και είμαστε αδικημένοι. Όλοι λένε ότι εμείς παίρνουμε πολλά λεφτά κλπ, αλλά δεν σκέφτονται τι περνάμε και πόσο αυτή η έκθεση είναι επιβαρυντική για εμάς. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι ενημερωτικοί συνάδελφοι παρακαλάνε να έρθουν στην ψυχαγωγία γιατί έχει περισσότερα λεφτά και γκλίτερ και τώρα λέμε να πάμε εμείς στην ενημέρωση, ε όχι! Δεν θα έκανα ενημέρωση ακόμα κι αν ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, το πολύ πολύ να καθόμουν πάνελ να λέω τα δικά μου».

«Στο σεξουαλικό κάτι γίνεται»

«Το βρήκα το άλλο μου μισό και το έχασα. Θεωρητικά το έχω βρει εδώ και κάτι χρόνια, 8 περίπου. Αυτό που μου λέει καμιά φορά και μου το λένε και οι φίλοι μου είναι ότι κάτι έχει γίνει με σένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό. Στο σεξουαλικό κάτι γίνεται».

«Φίλοι είναι αυτοί που τους έχεις και εκτός TV»

«Δεν πιστεύω στην πιάτσα. Σίγουρα δεν έχω βγάλει πολλά λεφτά από την τηλεόραση. Έχω χάσει λεφτά ναι. Τα χρήματα τα είχα πάντα στη ζωή μου ως ένα μέσο να περνάμε καλά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αληθινές φιλίες στην τηλεόραση. Συγγνώμη που το λέω, είναι ψεύτικο πολύ όλο αυτό, το ότι είμαστε όλοι φίλοι και περνάμε καλά. Φίλοι είναι αυτοί που τους έχεις και έξω, όπως η Βίκυ Σταυροπούλου που είναι παρέα μου πλέον».

Το όνομα στο γοβάκι

«Στεναχωρήθηκα λίγο, γιατί δεν πρόλαβα να γράψω το όνομά μου στο νυφικό γοβάκι της Δανάης Μπάρκα, ήθελα να το κάνω, της το είπα, μου λέει έχω και δεύτερο παπούτσι».

Οι… κουμπαριές

«Κάτσε να παντρευτεί πρώτα ο Κωνσταντίνος Βασάλος, γιατί είναι γόης και όλο παντρεύεται και δεν βλέπουμε κάτι. Δεν είμαι ανάμεσα στους υποψήφιους κουμπάρους του, τη Σίσσυ Χρηστίδου θέλω να παντρέψω. Άλλο γάμο θα έκανα, αλλά δεν θα τον κάνω».