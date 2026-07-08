Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε σε πρόσφατη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, όταν ένα τεχνικό πρόβλημα με τον ηχητικό εξοπλισμό προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του μπροστά στο κοινό.

Ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τα ακουστικά και τα μικρόφωνα, με αποτέλεσμα να διακόψει για λίγο την ερμηνεία του.

«Κλείσατε και τα μικρόφωνα»

Εμφανώς ενοχλημένος, ο Νίκος Οικονομόπουλος απευθύνθηκε στους συνεργάτες του από τη σκηνή, λέγοντας:

«Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!»

Αμέσως μετά έβγαλε τα in-ear ακουστικά του και τα πέταξε στο πάτωμα, δείχνοντας την απογοήτευσή του για το πρόβλημα που είχε προκύψει κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.

Το βίντεο έγινε viral

Το περιστατικό καταγράφηκε από θεατές που βρίσκονταν στη συναυλία και μέσα σε λίγη ώρα το σχετικό βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Παρά την ένταση της στιγμής, ο τραγουδιστής δεν άφησε το τεχνικό απρόοπτο να επηρεάσει τη συνέχεια της βραδιάς. Λίγο αργότερα συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, ολοκληρώνοντας τη συναυλία και αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Νίκος Οικονομόπουλος εκφράζει δημόσια τον εκνευρισμό του όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης, καθώς έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα του ήχου και στην άρτια διεξαγωγή των συναυλιών του.