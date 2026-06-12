Ντίνα Νικολάου: «Πολλοί άντρες σεφ μιλάνε ακόμα υποτιμητικά στις γυναίκες γιατί έτσι έμαθαν»

Η Ντίνα Νικολάου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για τις σπουδές της στη Γαλλία, το ξεκίνημά της στη μαγειρική, αλλά και τους άντρες συναδέλφους της, πολλοί από τους οποίους είναι κακοποιητικοί! «Όταν ξεκίνησα είπα ας μάθω πρώτα καλά τη γαλλική κουζίνα. Γιατί πώς μπορείς να πολεμήσεις κάτι όταν δεν το γνωρίζεις! Πάω λοιπόν σε μια σχολή που είναι μύθος για τη γαλλική γαστρονομία. Δεν ξέρω τι είχα στο μυαλό μου. Προφανώς φοβερό θράσος κι όμως τότε όλα ήταν εφικτά για μένα.

Ήταν και ακριβή σχολή. Τα μπέρδεψα από εδώ, τα μπέρδεψα από εκεί, έφτασα να κάνω μαθήματα ελληνικής κουζίνας, να ανοίγω φύλλο και να μαθαίνω όλη τη σχολή, για να εξασφαλίσω δίδακτρα. Τώρα που το σκέφτομαι, σου λέω, πώς τόλμησες».

«Η γυναίκα στη μαγειρική είναι πολύ μεγάλη δύναμη»

«Η μαγειρική είναι σαφώς μια σκληρή δουλειά. Οι γυναίκες χάνουμε την περίοδο της μητρότητας γιατί κάποια χρόνια απέχεις. Δεν μπορείς ούτε με την κοιλιά στο στόμα να μαγειρέψεις και όταν γεννιέται το μωρό, ειδικά τον πρώτο χρόνο, ακόμη και αν γυρίσεις όταν το μωρό είναι έξι μηνών, δεν έχεις γυρίσει, το μυαλό σου είναι στο παιδί. Είναι μια σκληρή δουλειά. Κουβαλάς και κουβαλάς. Μπαίνεις στο κρύο, στη ζέστη, ορθοστασία. Εγώ έχω κάνει τρεις εγχειρήσεις στα πόδια μου με φλεβίτη από την ορθοστασία.

Οι άντρες έχουν και πιο απόλυτη φυσική δύναμη σε σχέση με εμάς και δεν χάνουν χρόνο σε όλα αυτά, γιατί το παιδί είναι ευθύνη της μαμάς, ακόμη και σήμερα. Απ’ την άλλη τους βγαίνει και λίγο κάπως περίεργα. Παίρνω τηλέφωνο πολλούς συναδέλφους άντρες, γιατί μου το ζητάνε κορίτσια που δουλεύουν μαζί τους. Τους βάζουν πάντα στην κρύα κουζίνα! Είσαι κορίτσι, τέλειωσες τη μαγειρική, είσαι βοηθός μάγειρα, θα σε πάω στην κρύα κουζίνα να κάνεις σαλάτες, γιατί οι γυναίκες το έχετε με το χεράκι, θα το φτιάξετε πιο ωραίο. Δηλαδή, αυτός ο διαχωρισμός είναι ό,τι πιο φρικτό μπορεί να σου συμβεί στη δουλειά σου. Γιατί ένας άνθρωπος που μπαίνει σε ένα επάγγελμα πρέπει να δοκιμαστεί σε όλα τα πόστα. Έτσι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και με τις γυναίκες. Κι απ’ την άλλη, ακόμη και σήμερα, μου γράφουν κορίτσια ότι τους μιλάνε λίγο υποτιμητικά. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά γιατί η γυναίκα στην επαγγελματική μαγειρική είναι πολύ μεγάλη δύναμη».

«Θέλω να αισθάνονται ότι τους προστατεύω»

«Στην κουζίνα μου δεν θα ακούσεις φωνές και ένταση. Εκεί όπου είναι άντρες θα το ακούσεις γιατί έτσι έμαθαν. Εγώ είχα την τύχη να μην είμαι μέσα σε κουζίνες που έπρεπε να αποδείξω οτιδήποτε. Αυτό ήταν η μεγάλη τύχη στη ζωή μου. Μπήκα κατευθείαν και κάναμε με την αδερφή μου το εστιατόριό μας που το έβλεπα στην αρχή σαν μια προέκταση της κουζίνας της σπιτιού μου. Δεν λέω ότι είμαι χύμα, αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά θέλω να γίνονται όλα με ησυχία, με μια ωραία μουσική. Όσο μεγαλώνω μου βγαίνει λίγο και αυτό της μαμάς. Γιατί δουλεύουμε με πιτσιρίκια, δηλαδή 20 έως 25 χρόνων και θέλω να αισθάνονται ότι τους προστατεύω. Μου αρέσει που έχω μαγειρικά παιδιά γιατί αποκτάς μια πολύ δυνατή σχέση μες στην κουζίνα».