Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Δεν είχα εκπληρώσει το όνειρο κάθε τραγουδιστή, να κάνω μια μεγάλη επιτυχία»

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη στιγμή που ήταν έτοιμος να παρατήσει την καριέρα του στη μουσική! «Το τραγούδι της Ευτυχίας, το Όνειρο απατηλό βοήθησε πολύ στην καριέρα μου. Καταρχάς ήταν μια στιγμή που είχα αποφασίσει να κάνω κάτι άλλο. Είχα πει στον εαυτό μου ότι καλά δούλεψες μέχρι τώρα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα δουλέψει πάρα πολύ καλά, όμως δεν είχα εκπληρώσει αυτό που είχα φανταστεί τον εαυτό μου από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά, όπως κάθε τραγουδιστής, μια μεγάλη επιτυχία.

Βέβαια, είχα θρέψει τον εγωισμό μου πάρα πολλές φορές. Είμαι καλός και έχω επιβεβαιωθεί απ’ τη Μαρινέλλα, απ’ τη Βίκυ Μοσχολιού, απ’ τον Σπανό, απ’ τον Μητροπάνο, απ’ τον Νταλάρα και απ' όλους αυτούς που έχω συνεργαστεί, όμως μου έλειπε αυτό το κομμάτι».

«Η μουσική μου έλυσε πολλά ζητήματα»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης και στο πόσο η μουσική του έσωσε τη ζωή! «Ο δεύτερος μου γιος είναι αυτιστικός. Με ρωτάει ας πούμε κάποιες φορές, εσύ μικρός μίλαγες; Του λέω όχι ρε Γιώργο, δεν μίλαγα και πολύ, δεν μ' άρεσε να μιλάω πολύ. Είχα τη μουσική όμως, την είχα συντροφιά και κατάλαβα ότι με τη μουσική μπορώ να πλησιάσω και να γνωρίσω τους φίλους μου, τα κορίτσια που μου άρεσαν και όλα αυτά που σκεφτόμουν, αλλά είχα μεγάλη συστολή και δυσκολία να τα κάνω. Η μουσική μου έδωσε τέτοια δύναμη και τέτοια βοήθεια που μου έλυσε πάρα πολλά ζητήματα.

Η κοινωνία, ακόμα και η επιστημονική κοινότητα είναι πάρα πολύ ανώριμες γύρω από αυτό το πράγμα γιατί είναι τρομερά μεγάλο το εύρος του αυτισμού».