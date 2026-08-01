Άδειες ντουλάπες, δεκάδες κούτες και ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει ούτε στιγμή για ξεκούραση. Αυτή είναι η καθημερινότητα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου τις τελευταίες ημέρες, καθώς προσπαθεί να συνδυάσει τη μετακόμιση με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, το μοντέλο και παρουσιάστρια έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή εικόνα από όσα βιώνει, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με τη γνωστή δόση χιούμορ.

«Ο απόλυτος εφιάλτης»

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στέκεται μέσα στο νέο της σπίτι, ανάμεσα σε κούτες και άδειες ντουλάπες, κρατώντας το κεφάλι της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«Το να μετακομίζεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του GNTM, των καλοκαιρινών εκπτώσεων της GRÈS, του λανσαρίσματος της συλλογής για τη νέα σεζόν και των φωτογραφίσεων για πελάτες είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Στείλτε βοήθεια».

Με λίγες λέξεις περιέγραψε το φορτωμένο πρόγραμμά της, δείχνοντας ότι αυτή η περίοδος απαιτεί γερά... νεύρα και πολλή οργάνωση.

Νέα αρχή στο σπίτι και στην προσωπική ζωή

Η μετακόμιση συμπίπτει με μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και στην προσωπική της ζωή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης ετοιμάζονται να παντρευτούν ξανά, έχοντας αποφασίσει να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα μετά την επανασύνδεσή τους.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντρεύτηκε το 2015 στο Λος Άντζελες, στη συνέχεια ακολούθησε χωριστούς δρόμους, όμως το 2022 οι δρόμοι τους ενώθηκαν ξανά. Το καλοκαίρι του 2025 ο αρχιτέκτονας τής έκανε νέα πρόταση γάμου, με την ίδια να μοιράζεται τότε τη χαρά της μέσα από τα social media.

Αν και ο γάμος είχε προγραμματιστεί νωρίτερα, οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις οδήγησαν στην αναβολή του. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027, όταν οι δυο τους θα μπορέσουν να απολαύσουν αυτή τη σημαντική στιγμή χωρίς το άγχος ενός ασφυκτικού προγράμματος.