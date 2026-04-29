Ο διαταραγμένος Ντέρτι Χάρι

Ετών 89. Κάτι σαν τον Κλιντ Ίστγουντ που σε βαθιά γεράματα εξακολουθούσε να φαντασιώνεται τον εαυτό του σαν άλλο Ντέρτι Χάρι. Δεν είναι η κοντόκανη καραμπίνα και το τριανταοκτάρι περίστροφο κρυμμένα στην καμπαρντίνα, που δημιουργούν υποψίες για την ψυχική του υγεία. Είναι το ίδιο το παρελθόν του, όπου ψυχίατροι ζητούσαν τον εγκλεισμό του.

Ο ογδόντα-εννιάχρονος είναι κλασική ψυχιατρική περίπτωση και σαν τέτοια -με τον απαραίτητο σεβασμό- πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Ο γέροντας είχε μέσα στο ταραγμένο μυαλό του, τους λόγους του και τις χίμαιρες του να τον κυνηγούν και να τις κυνηγά.Όμως την ίδια εποχή που συνιστούσαν οι ψυχίατροι τον εγκλεισμό του, έβγαζε άδεια οπλοκατοχής. Μπορούσε δηλαδή να έχει δύο εντελώς συγκρουόμενα κρατικά πιστοποιητικά. Νόμιμης οπλοφορίας και σοβαρής διαταραχής.

Ο έλληνας Ντέρτι Χάρι πήγε στον Κεραμεικό και πυροβόλησε ένα υπάλληλο του ΕΦΚΑ. Έκρυψε την καραμπίνα στην καμπαρντίνα και ανενόχλητος έφθασε σε μια από τις θεωρητικά φυλασσόμενες περιοχές. Πίσω από τον Άρειο Πάγο, δίπλα από το Εφετείο και πεντακόσια μέτρα από Γενική Ασφάλεια βρίσκεται το αναβαθμισμένο σε Πρωτοδικείο πρώην Ειρηνοδικείο. Εκεί ο διαταραγμένος υπέργηρος ξανά-πυροβόλησε, αυτήν την φορά τέσσερις ανυποψίαστους υπαλλήλους, πήρε ταξάκι και την κοπάνησε σαν κύριος.

Συνελήφθη στην Πάτρα δίπλα στα ΚΤΕΛ και ο δικαστικός δρόμος είναι ανοιχτός, όπως και ο δημοκρατικός διάλογος για την περίπτωση του. Άλλοι θα μιλήσουν για τις συντάξεις και άλλοι για την απουσία κοινωνικών δομών.

Όμως ανεξαρτήτως απόψεων, ο ογδόντα-εννιάχρονος αίλουρος, κατέδειξε την διάτρητη ασφάλεια στις υπηρεσίες και κυρίως εκεί που αυτονόητα έπρεπε να υπάρχει, όπως τα δικαστήρια. Το να «τσακώνονται» μεταξύ τους οι διαφορετικές αστυνομίες για το ποιος φταίει, δεν βοηθάει. Μπορούν να παίζουν τον μουτζούρη όσο θέλουν, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει τον επόμενο Ντέρτι Χάρι να σκορπίσει στους πέντε ανέμους το αίσθημα ασφαλείας και να δείξει ότι οι δηλώσεις αρμόδιων περί ασφάλειας είναι για τα «μπάζα»…