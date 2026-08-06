Ο Εμπαπέ έγινε… κρεμάστρα για την αγαπημένη του Έστερ και αποθεώθηκε στο Instagram

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Τις τελευταίες ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης απολαμβάνει ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Στο άλμπουμ που ανέβασε ξεχωρίζουν στιγμές από βόλτες με σκάφος, βουτιές στη θάλασσα, χαλάρωση στον ήλιο και βραδινές εξορμήσεις, όμως μία φωτογραφία ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ εμφανίζεται να κρατά στα χέρια του αρκετά φορέματα, περιμένοντας υπομονετικά όσο η Εστέρ Εσπόσιτο δοκιμάζει ρούχα, σε ένα στιγμιότυπο που αντιμετώπισε με χιούμορ, ανεβάζοντάς το ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό.

Η εικόνα έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν πως ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης ανέλαβε για λίγο τον ρόλο της... ανθρώπινης κρεμάστρας